جزئیات طرح رتبه بندی معلمان اعلام شد

کاظم رحیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح رتبه بندی در سال ۱۳۷۱ شروع شد و در سال ۱۳۹۹ در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و سال ۱۴۰۰ برای اجرا در مجلس نهایی شد، اظهار داشت: اکنون این آیین نامه تدوین شده و تنظیم و ارائه به مجلس شده است..

وی ادامه داد: در این طرح کیفیت بخشی آموزشی و رضایت شغلی معلمان و نگاه به معلم به عنوان یک هیات علمی در آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد افزود: قبلا طرح شامل معلمان فعال در آموزشگاه‌ها بود، ولی اکنون دایره شمول آن بالا رفته و همه کسانی که در آموزش و پرورش فعالند مانند معلمان شاغل در گروه اداری و معلمان فعال در آموزشگاه‌ها را شامل می‌شود.

رحیمی نژاد ادامه داد: اجرای این طرح از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ قابل اجراست و امسال آیین نامه تدوین شده و کارهای آن اجرایی شده است.

وی تاکید کرد: این طرح به صورت مدرسه محوری و با محوریت شورای معلمان اجرا می شود و ارزیابی به صورت متمرکز نیست بلکه معلمان خود اطلاعاتشان را وارد سامانه می کنند و شورای معلمان همان مدرسه نیز اطلاعات را رد یا تایید می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به این که بیست و دومین نوع این آیین نامه با اصلاحات نظر معلمان تدوین شده، افزود: این طرح دو سال ضمانت اجرایی و قابلیت بازنگری دارد و اینکه در احکام معلمان با عناوین مختلف استادیار معلم، دانشیار معلم و... نیز درج می‌شود.

رحیمی نژاد ادامه داد:در لایحه ۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد برای سه سال در نظر گرفته شده بود که اکنون به ۶۸ هزار میلیارد ارتقا یافته است.

گفتنی است؛ طرح رتبه بندی معلمان به زودی در احکام حقوقی آنان اعمال می‌شود و برای ۷۰۰ هزار معلم اجرایی می‌شود.