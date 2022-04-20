برگزیدگان هرسینی جشنواره کتابخوانی رضوی ۲ برابر میانگین استانی

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل کرمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان هرسین بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان هرسین اظهار کرد: با تبلیغ و ترویج سنت حسنه اهدای کتاب تعداد کتب اهدایی به کتابخانه‌های عمومی را در سال گذشته بالغ بر پنج هزار نسخه است

وی انتخاب کتاب توسط کتابداران را عاملی تأثیر گذار در نیازسنجی مخاطبان در راستای ارتقا سرانه مطالعه، افزایش منابع مطالعاتی و غنی شدن مجموعه کتابخانه ها عنوان کرد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان هرسین با اشاره به اجرای کیفی و موفق یازدهمین دوره جشنواره رضوی و مشارکت شهرستان هرسین، تصریح کرد: در این جشنواره ۲ هزار و ۲۲۹ نفر از شهرستان هرسین شرکت کرده اند و تعداد برگزیدگان شهرستان هرسین در این جشنواره قریب به ۷۰ نفر (حدود ۲ برابر میانگین استانی) است.

وی افزود: در طول سال گذشته یک باب کتابخانه عمومی نهادی و ۲ باب کتابخانه عمومی مشارکتی در مجموع سه باب کتابخانه به کتابخانه‌های عمومی شهرستان اضافه شد و تعداد کتابخانه های عمومی شهرستان از ۶ باب به ۹ باب کتابخانه افزایش یافت.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان هرسین با اشاره به مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی خواستار حمایت همه جانبه از این پایگاه‌های فرهنگی شد.