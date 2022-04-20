به گزارش خبرنگار مهر از آستانه اشرفیه، آئین تجلیل از گروه سرود «آقای خوبی ها» عصر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن ارشاد شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد.

راه زنده ماندن گروه هنری را تکثیر آن است

فرمانده سپاه قدس گیلان در این مراسم راه زنده ماندن گروه را تکثیر آن دانست و تصریح کرد: باید در شهرستان گروه‌های دیگر به این گروه اضافه شوند چرا که باید برای زنده ماندن گروه هنری و مذهبی آن را تکثیر کرد.

سردار محمد عبدالله پور به اجرای بعدی گروه سرود به رنگ آسمان برای شهید سرفراز شهرستان شهید خوش سیرت اشاره کرد و گفت: امید آن است در حوزه‌های دیگر این گروه سرود اقدامات مختلفی داشته باشند و قطعاً مورد حمایت سپاه و بسیج قرار خواهند گرفت.

وی با تاکید بر اینکه حوزه فرهنگ و هنر باید جدی گرفته شود کم کاری در این بخش را نفی کرد و افزود: گروه سرود «آقای خوبی ها» نمونه کار فرمان آتش به اختیاری حضرت آقا است.

هر آنچه که با زبان هنر بیان شود تأثیر گذار است

امام جمعه شهرستان آستانه اشرفیه در آئین تجلیل از عوامل گروه سرود «آقای خوبی» با بیان اینکه هر آنچه که با زبان هنر بیان شود تأثیر گذار است، گفت: قرآن کریم آهنگ خاصی دارد و صوت قرآن زیبایی آن است و خداوند هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر اینکه صوت زیبایی داشت.

حجت الاسلام احمد طیبی با اشاره به اینکه خداوند آدم را زیبا آفریده، بیان احکام الهی به زبان هنر به لحاظ تأثیر گذاری را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: دانش آموزان هرچقدر با زبان هنر و دینی عجین شوند روحیات، آینده شأن نورانی خواهد شد.

وی با اشاره به کار زیبای گروه سرود آقای خوبی‌ها، افزود: انتظار می‌رود با حمایت‌های بیشتر در جهت فعال‌تر کردن این گروه‌ها گام برداریم.