آمریکا آموزش نظامی نیروهای اوکراینی را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت، ارتش ایالات متحده آموزش تعداد کمی از نیروهای اوکراینی را برای استفاده از توپخانه هویتزر آغاز کرده است. این منبع افزود که آموزشها در خارج از اوکراین انجام میشود و حدود یک هفته طول میکشد.
این مقام نظامی که نخواست نامش فاش شود، افزود: «در این برنامه آموزشی تعداد کمی از اوکراینیها و کمی بیش از ۵۰ نفر حضور دارند.»
هفته گذشته، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، ۸۰۰ میلیون دلار کمک نظامی اضافی را به اوکراین را اعلام کرد و گفت این کمکها را در قالب توپخانه سنگین و در آستانه حمله گستردهتر روسیه در شرق اوکراین به کیف اختصاص داده است.
گفتنی است، روسیه بامداد روز ۲۴ فوریه با صدور فرمان پوتین حمله خود را برای غیرنظامی کردن اوکراین آغاز کرد. رئیس جمهور روسیه هدف از این عملیات را حمایت از افرادی که به مدت هشت سال مورد نسل کشی کی یف قرار گرفتهاند توصیف کرد.
در جریان جنگ اوکراین ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه بانکها و مؤسسات مالی روسیه اعمال کرده و شماری از کشورها نیز مرزهای هوایی خود را به روی پروازهای روسیه بستهاند.
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