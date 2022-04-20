یادواره شهدای بازی دراز در جوار بقعه احمد ابن اسحاق برگزار می شود

نورالدین فرزادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از قریب ۲ سال از شیوع بیماری کرونا در ارتفاعات خاکی پر از نور بازی دراز پذیرای خیل مشتاقان و رهروان شهدا در روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه خواهیم بود.
وی افزود: به گفته شهید بزرگوار بهشتی مظلوم، بازی دراز خانقاه واقعی عرفان است.
فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: برگزاری مراسم یادواره شهدا در جوار بقعه احمد ابن اسحاق (ره) و صعود سراسری ۵۰ هزار نفری به ارتفاعات بازی دراز با حضور کاروانهای راهیان نور، یادگاران دفاع مقدس، بسیجیان و خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر سراسر کشور انجام خواهد گرفت.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای این یادواره توسط سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه، گفت: از تمام مردم دعوت میکنیم که در این مراسم معنوی و پرشور برای تجدید میثاق با شهدا شرکت کنند.
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