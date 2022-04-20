موضع گیری میشل عون درباره حوادث مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رئیس جمهوری لبنان به موضع گیری درباره فلسطین و حوادث مسجدالاقصی پرداخت.

میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان با انتشار توییتی نوشت که تجاوزهای برنامه‌ریزی شده نیروهای اشغالگر اسرائیلی علیه مسجد الاقصی، نمازگزاران و اماکن مقدس در قدس هرگز هویت این شهر را تغییر نخواهد داد و باید با اعمال فشار جلوی این اقدامات را گرفت.

رئیس‌جمهوری لبنان همچنین با فلسطینیان و ساکنان قدس و ایستادگی آنان در برابر تلاش‌ها برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی اعلام همبستگی کرد و این اقدامات را در تناقض با قوانین و پیمان‌های بین‌المللی دانست.

گفتنی است که تحرکات نظامیان رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و مسجدالاقصی ادامه دارد.