مهاجم خبرساز سرخپوشان حق حضور در تمرینات پرسپولیس را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از کش و قوس‌های فراوان تصمیم قطعی خود درباره عیسی آل کثیر را گرفت تا به او مجوز حضور در بازی‌های نیم فصل دوم پرسپولیس را ندهد.

مهاجم سرخپوشان پایتخت که در دیدار رفت مقابل شهر خودرو در هفته چهاردهم لیگ برتر دچار پارگی رباط صلیبی شد از عمل جراحی سر باز زد تا تمرینات خود را در ماه‌های اولیه به صورت انفرادی و سپس همراه با تیم پیگیری کند.

آل کثیر با وجود نامه کتبی مبنی بر اینکه در صورت بروز هرگونه مشکل مسئولیت آن را خودش خواهد پذیرفت با گوشزد یحیی گل محمدی برای انجام عمل جراحی روبرو شد. اصرارهای آل کثیر برای بازی کردن با تیم باعث شد تا گل محمدی در اقدامی عجیب اسم او را از لیست بازیکنان تیم خط نزند و از جراحان متخصص بخواهد تا بار دیگر وضعیت آل کثیر را بررسی کنند.

آنها نیز گزارش پزشکی خود را به گل محمدی اعلام کردند تا مشخص شود آل کثیر هیچ راهی جز انجام عمل جراحی ندارد. همین امر تصمیم نهایی گل محمدی را به همراه داشت تا او نه تنها آل کثیر را به انجام عمل جراحی مجبور کند بلکه دیگر اجازه حضور در تمرینات تیم را ندهد.

او به مهاجم پرسپولیس اعلام کرد تنها در صورتی می‌تواند پیراهن این تیم را برای فصل آینده بر تن کند که پای خود را به تیغ جراحان بسپارد.

آل کثیر نیز از هفته گذشته نیز دیگر اجازه تمرین با تیم را ندارد تا کادر فنی پرسپولیس منتظر عمل جراحی او در داخل یا خارج از کشور باشند.