ابهام در ماندن یک مهاجم در لیست پرسپولیس/ تشخیص عجیب یک بازیکن!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برای دیدار با آلومینیوم اراک در هفته هجدهم لیگ برتر ادامه دارد که این تیم با کمترین تغییرات در نقل و انتقالات زمستانی کارش را دنبال می‌کند.

با این حال نگاه هواداران پرسپولیس نه تنها معطوف به خرید رامین رضاییان و احمد گوهری است بلکه ابهام درباره وضعیت عیسی آل کثیر تبدیل به عجیب‌ترین موضوع شده است.

مهاجم سرخپوشان پایتخت که در جریان دیدار با پدیده مشهد در ۱۸ دی ماه دچار آسیب دیدگی شد برای تشخیص مصدومیت خود در دو مرحله MRI گرفت تا پزشکان فوق تخصص ارتوپدی بتوانند تشخیص دقیقی درباره او بدهند.

مشورت‌های دو جراح متخصص نتیجه‌ای جز پارگی رباط صلیبی این بازیکن نداشت تا علیرضا حقیقت پزشک پرسپولیس به طور رسمی در تاریخ ۲۱ دی ماه اعلام کند او باید مورد جراحی قرار گرفته و حداقل ۶ ماه دور از میادین باشد. (اینجا بخوانید)

با این حال آل کثیر از عمل جراحی امتناع کرد و پس از گذشت نزدیک به سه هفته از کادرفنی خواست تا در تمرینات شرکت کند. این در حالی است که یحیی گل محمدی اعلام کرده بود در صورتیکه مصدومیت آل کثیر قطعی شود او را از لیست تیم کنار خواهد گذاشت اما درخواست این بازیکن باعث شد تا گل محمدی با ماندن او در جمع بازیکنان پرسپولیس موافقت کند.

آل کثیر با نامه کتبی خود اعلام کرد هیچ مشکلی برای تمرین و بازی کردن ندارد تا گل محمدی باز هم مانع از این امر نشود و او را که باید زیر تیغ جراحان قرار دهد در تمرینات تاکتیکی نیز قرار داده تا اینگونه فشار تمرینات را زانوی مصدوم آل کثیر تحمل کند.

گل محمدی در حالی آل کثیر را در لیست بازیکنان خود نگه داشت که بررسی دوباره زانوی مصدوم او توسط جراحان پاسخی تکراری به همراه داشت و آنها وانمود کرده بودند فشار دوباره روی پای او می‌تواند لطمه‌های جبران ناپذیر به این بازیکن وارد کند اما اصرارهای عجیب مهاجم سرخ‌ها و موافقت عجیب‌تر گل محمدی باعث شد تا تصمیم عیسی بالاتر از ناه جراحان ارتوپدی قرار بگیرد.