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۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۳۱

کارگاه غیرمجاز زولبیا و بامیه پلمب شد

کارگاه غیرمجاز زولبیا و بامیه پلمب شد

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت از پلمب یک کارگاه غیرمجاز و غیر بهداشتی زولبیا و بامیه در غرب تهران و کشف بیش از ۳۰۰ کیلو زولبیا و بامیه غیر بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت از پلمب یک کارگاه غیرمجاز و غیر بهداشتی زولبیا و بامیه در غرب تهران و کشف بیش از ۳۰۰ کیلو زولبیا و بامیه غیر بهداشتی خبر داد.

سرهنگ " نادر مرادی " با اعلام این خبر، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر تولید زولبیا و بامیه غیربهداشتی در یک کارگاه غیرمجاز در حوالی محله "طرشت"، بلافاصله تیمی از مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی با همراهی تیمی از کارشناسان شبکه بهداشت و درمان تهران به محل موردنظر اعزام شده و در بررسی از کارگاه مشاهده کردند، مالک کارگاه به تولید زولبیا و بامیه غیر بهداشتی می‌پردازد.

این مقام انتظامی تصریح کرد در بازرسی از این کارگاه بیش از ۳۰۰ کیلو گرم زولبیا و بامیه غیر بهداشتی و مواد اولیه ساخت آن، شامل؛ مربای مخصوص شیرینی، شکر، روغن جامد، آرد قاچاق، تخم مرغ، نشاسته، روغن سوخته و.... کشف شد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و به دستور قضائی کارگاه مربوط نیز پلمب شد.

کد مطلب 5472450
علی قدمی

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    • شهروز IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
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      اعدام...

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