به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد باباخانی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی استان کرمانشاه اظهار کرد: مدیریت ارشد استان کرمانشاه با جدیت ویژه‌ای به دنبال توسعه صنایع حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و پایین دست آن در استان با هدف ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده است.

وی افزود: در زمینه طرح توسعه مجموعه‌های پتروشیمی استان کرمانشاه و صنایع پایین دستی آن باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که خروجی آن ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان باشد.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پروژه‌های جدید در این حوزه در روال مناسبی افتاده و چهار پتروشیمی استان کرمانشاه در دست اجرا بوده و دیگر پروژه‌ها نیز به زودی وارد مرحله اجرایی می‌شود.

باباخانی با اشاره به به ضرورت پیوند بخش صنعت با حوزه پتروشیمی و انعقاد تفاهم نامه‌های با محوریت اشتغال برای جوانان کرمانشاهی، گفت: در استان کرمانشاه شرکت‌های توانمندی در زمینه تولید ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات پتروشیمی وجود دارند که طی این سال‌ها در تأمین قطعات شرکت‌های بزرگ و مهم این حوزه در خارج از استان کرمانشاه همکاری موفقی داشته‌اند ولی الان به دلیل اتمام آن پروژه‌ها، فعالیت‌ها کاهش پیدا کرده که این پتروشیمی‌های جدید باید بستری برای آغاز به کار این واحدها و ایجاد اشتغال در استان باشد.

وی ادامه داد: سامانه مهارت آموزی متقاضیان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به تازگی راه اندازی شده و جوانان علاقه مند و واجد شرایط می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه مهارت‌های مورد نیاز مرحله ساخت پروژه‌های جدید پتروشیمی استان کرمانشاه را کسب کنند.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه بیان کرد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته به دنبال این هستیم که با نزدیک شدن به مرحله بهره برداری از این پروژه‌ها، مهارت‌های لازم در آن حوزه را نیز به جوانان علاقه مند آموزش دهیم تا در این مجموعه‌ها مشغول به کار شوند.

باباخانی خاطر نشان کرد: همچنین به دنبال راه اندازی طرح زنجیره ارزش قیر طبیعی در استان کرمانشاه هستیم و در این راستا شهرک صنعتی بزودی شهرک تخصصی فرآوری قیر طبیعی را وارد فاز اجرایی خواهد کرد.