به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی «فیصل» مقداد وزیر امور خارجه سوریه و حسین امیرعبداللهیان درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دوجانبه و برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز خشنودی از تداوم همکاری‌ها در سطوح مختلف و اهتمام خاص دو کشور بر توسعه روابط، از برگزاری کمیسیون عالی مشترک با هدف سرعت بخشی به مناسبات اقتصادی بویژه در بخش خصوصی استقبال کرد.

امیرعبداللهیان در ادامه ضمن اعلام محکومیت شدید هتک حرمت مکان مقدس مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد: ما هر روز شاهد جنایات صهیونیست‌ها در مسجدالاقصی هستیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه ابراز امیدواری کرد که در آستانه روز جهانی قدس، پیام قوی و محکمی از جانب دولت‌ها و پارلمان‌های جهان اسلام و آحاد ملت‌های مسلمان در دفاع از فلسطین و قدس شریف و محکومیت تجاوزات صهیونیست‌ها ابراز شود.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از این گفتگو درباره روند مذاکرات هسته‌ای خاطر نشان کرد: تبادل پیام‌ها بین ما و آمریکایی‌ها از طریق اتحادیه اروپا در حال انجام است و در این مسیر بارها تأکید کرده‌ایم که جمهوری اسلامی ایران نه به زیاده‌خواهی‌ها توجه دارد و نه از خطوط قرمز خود حاضر به عقب‌نشینی است.

وی افزود: مسیر دیپلماسی به خوبی کار می‌کند و از رسیدن به توافق خوب و پایدار دور نشده‌ایم.

«فیصل مقداد»، وزیر امور خارجه سوریه نیز ضمن ابراز خشنودی از روابط عالی دوجانبه، آمادگی دمشق را برای برگزاری هر چه سریع‌تر کمیسون عالی مشترک برای توسعه همکاری‌ها اعلام کرد.

وزیر امور خارجه سوریه همچنین جنایات صهیونیست‌ها و هتک حرمت مسجدالاقصی را شدیداً محکوم کرد و از نقش و موضع اصولی رهبری و دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت فلسطین قدردانی کرد.

«فیصل مقداد» افزود: اعلام روز قدس از سوی امام خمینی (ره) باعث شد یک رویداد جهانی شکل بگیرد که هر انسان شریف و صاحب کرامتی آن را ارج می‌نهد.

وزیر امور خارجه سوریه در پایان، سلام‌ها و تبریکات رئیس‌جمهور سوریه به مناسبت ماه مبارک رمضان و عید فطر را به مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و ملت عزیز ایران ابلاغ کرد.