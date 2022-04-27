به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان و «سیفالدین عبدالله» وزیر امور خارجه مالزی، طرفین در مورد مسئله فلسطین، تحولات منطقهای و بینالمللی و موضوعات دوجانبه گفتگو کردند.
امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و عید فطر به همتای مالزیایی، با اشاره به روز قدس و هتک حرمت مسجدالاقصی و قدس شریف در ماه مبارک رمضان توسط رژیم صهیونیستی، از وزیر خارجه مالزی به دلیل محکوم کردن اقدامات رژیم غاصب قدس و اقدامات مالزی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تشکر کرد.
امیرعبداللهیان ضمن استقبال از برگزاری جلسه کمیته ویژه سازمان همکاری اسلامی در مورد فلسطین در سطح سفرا، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد با توجه به حساسیت مسئله، این موضوع باید در سطح شورای وزیران بررسی شود.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین خواستار استفاده از فرصت عضویت مالزی در شورای حقوق بشر برای محکومیت رژیم صهیونیستی و رفع محاصره غزه شد و افزود: با قاطعیت با روند عادیسازی روابط برخی کشورها با رژیم جعلی اسرائیل، مخالف هستیم.
امیرعبداللهیان ضمن تأکید بر نهاییسازی تفاهمنامههای دو طرف در مورد مسائل کنسولی و قضائی، در مورد روابط دوجانبه از صدور حکم عفو تعدادی از اتباع زندانی ایران در مالزی تشکر کرد.
طرفین بر اهمیت توسعه هر چه بیشتر روابط تأکید کردند.
«عبدالله» نیز ضمن تبریک ماه رمضان و فرارسیدن عید سعید فطر، بر همافزایی تلاشهای مشترک دو طرف در سازمان همکاری اسلامی برای پیگیری آرمان فلسطین، تأکید و افزود: کشورش با همه گروههای مختلف فلسطینی روابط مناسبی دارد.
وی افزود: مالزی هرگز اجازه نخواهد داد موضوع فلسطین در محاق رفته و یا دسیسه رژیم صهیونیستی برای عادیسازی روابط موفق شود.
وزیر خارجه مالزی نیز ضمن اشاره به عزم کشورش برای افزایش روابط دوجانبه و تمرکز بر حوزههای نوین روابط میان دو کشور، رایزنیهای مستمر دو کشور و توسعه مناسبات را مهم خواند.
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