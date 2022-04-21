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۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۲۵

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان اعلام کرد؛

اختصاص بیش از ۱۶ میلیارد تومان به پنج طرح تعاونی در لرستان

اختصاص بیش از ۱۶ میلیارد تومان به پنج طرح تعاونی در لرستان

خرم آباد- سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان از تصویب بیش از ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات برای ۵ طرح تعاونی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شیوه نامه اصلاح شده اجرای برنامه حمایت از تولید و اشتغال موضوع دستورالعمل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، اظهار داشت: در راستای حمایت از شرکت‌های تعاونی استان با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در استان در کمیته کارشناسی تبصره ۱۸ برای ۵ طرح تعاونی مبلغ ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار تصویب شد.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان به میزان حجم سرمایه گذاری در این ۵ طرح تعاونی اشاره کرد و گفت: حجم کل سرمایه گذاری در این شرکت‌های تعاونی ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: پس از بهره برداری این طرح‌های تعاونی زمینه ایجاد ۲۵ فرصت شغلی جدید در استان فراهم خواهد شد.

جهانی با بیان اینکه این شرکت‌های تعاونی در بخش‌های کشاورزی و صنایع دستی فعالیت خواهند کرد، خاطر نشان کرد: تسهیلات موضوع این دستورالعمل در استان به طرح‌های کارآفرینی، ایجادی، توسعه‌ای، تکمیلی و سرمایه در گردش و نیز احیای واحدهای تولیدی خرد و کوچک، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران قابل تخصیص است.

کد مطلب 5472656

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