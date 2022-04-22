واکنش به افشای اطلاعات بیماران در نسخه نویسی الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بیگلرخانی، در گفتگوی ویژه خبری، با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش بنیان باید برای تکمیل پروژه نسخه الکترونیک پای کار بیایند، به پیشرفت طرح نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: ۱۵۰ شرکت خصوصی از آزمایشگاه‌های بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت اجازه فعالیت گرفتند.

وی افزود: در طرح نسخه نویسی الکترونیک، حفاظت از اطلاعات مردم برای ما اهمیت دارد.

بیگلرخانی با عنوان این مطلب که اجرای طرح نسخه الکترونیک متوقف نشده است، گفت: در خصوص موضوع امنیت اطلاعات در این طرح هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.

وی همچنین افزود: شرکت‌های استارتاپی رایگان روی طرح نسخه الکترونیک فعال شدند و دنبال راهی برای رفع مشکلات موجود در طرح هستند.

بیگلرخانی، ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت ارتباطات نقاط کور، در دسترس قرار بگیرند تا بتوانند بانک اطلاعات سپاس را ایجاد کنند.