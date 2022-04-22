به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ پانزدهمین جلسه شورای مرکزی هم‌اندیشی و تعامل نمایندگان رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی با حضور دکتر حسین بلندی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی، اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان رؤسای مراکز برگزار شد.

حسین بلندی در این جلسه در خصوص سیاست‌های این دانشگاه در سال ۱۴۰۱ به تشکیل شورای راهبردی روابط بین‌الملل با عضویت حداقل دو نفر از رؤسای مراکز آموزشی، عدم افزایش شهریه دانشجویان در سال جاری، تسهیل اقدامات در روند صدور مجوز برای دوره‌های کوتاه‌مدت، نحوه جذب مدرسان از طریق فراخوان و افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی جذب دانشجویان در مهرماه ۱۴۰۱ اشاره کرد.

سپس اصغر کشت‌کار قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به سوالات نمایندگان در خصوص مسائل مربوط به حوزه معاونت آموزشی پاسخ داد.

همچنین تعدادی از مدیران و مسئولان دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص مسائل نظارتی، موارد مرتبط با انتصاب سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی و موارد مرتبط پذیرش دانشجو مطالبی بیان کردند.

در پایان جلسه نمایندگان رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی در خصوص مطالب ارائه شده سوالات خود را مطرح و پاسخ توسط اعضا داده شد.