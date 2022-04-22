توضیح عتبات دانشگاهیان درباره اعزام پذیرفته شدگان زمینی عتبات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، بیست و دومین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از سوم اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا هفتم فروردین ماه سال جاری ادامه یافت و در این مدت ۴ هزار نفر از دانشگاهیان کشور در قالب کاروان‌های هوایی به عتبات عالیات اعزام شدند.

در این دوره اعزام زائران زمینی به دلیل مسدود بودن مرزها صورت نگرفت و در صورتی که روادید سفرهای زمینی به عراق لغو و مرزها بازگشایی شوند، زائران اصلی دوره بیست و دوم در دوره بعدی به عتبات عالیات مشرف خواهند شد.

با صدور خبرهایی مبنی بر بازگشایی مرز مهران سوالاتی برای پذیرفته شدگان اعزام زمینی ایجاد شده بود که به این ترتیب اعلام می‌شود، اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات در بیست و دومین دوره به پایان رسیده است و هیچ کاروان دانشگاهی در ماه مبارک رمضان به عراق اعزام نخواهد شد.

لازم به ذکر است، اطلاع رسانی در خصوص بیست و سومین دوره عتبات دانشگاهیان بعد از ماه مبارک رمضان به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.