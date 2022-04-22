ایران هراسی راهبرد تبلیغاتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروندپور در خطبههای امروز نماز جمعه زرین دشت ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین در ماه مبارک رمضان و محکوم کردن اهانت به قرآن کریم در سوئد اظهار کرد: اگر شما میبینید کشورهای اروپایی و غربی به قرآن اهانت میکنند به دلیل این است که دشمنان دین وقتی میبینند که اسلام در حال پیشرفت است و مرکز اسلام یعنی ایران اسلامی و انقلابی در مقابل دشمنانش مثل کوه میایستد و تسلیم خواستههای آنها نمیشود این مقاومت و ایستادگی آنها را عصبی میکند.
وی با تاکید بر اینکه امروز سه مسئله دشمنان اسلام را سخت عصبانی کرده است، بیان داشت: گرایش جهانی مردم دنیا به اسلام، دشمنان این دین را عصبی میکند و برای اینکه از گسترش اسلام و اندیشه اسلامی در جهان جلوگیری کنند دست به فعالیتهای مختلفی میزنند که اساسیترین فعالیت آنها گسترش اسلام هراسی در سطح جهان است.
امام جمعه زرین دشت با ذکر این مهم که مرکز اسلام ایران است، ابراز کرد: لذا اساسیترین کار دشمنان برای مقابله با کانون اسلام ایران هراسی است.
حجت الاسلام دروند پور متذکر شد: ایرانهراسی، یکی از راهبردهای تبلیغاتی و جنگ روانی در سیاست خارجی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، بر ضد جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: در نسبت روابط ایران با کشور افغانستان نیز برخی فتنهسازیها و تلاشهای دشمنان افغانستان و ایران برای به راه انداختن فضای «ایرانهراسی در افغانستان و افغانستانهراسی در ایران» و همچنین تخریب روابط تاریخی، تمدنی و استراتژیک دو کشور، با استفاده ابزاری از وضعیت مهاجرین و حواشی آنان پیگیری میشود.
خطیب جمعه زرین دشت نفوذ مقتدرانه یک نظام اسلامی مدافع، وابسته و پیرو معجزه پیغمبر یعنی قرآن کریم که با قیام خود جان دادند و عوامل استکباری را با تسلط بر نظام اسلامی از بین بردند، روز به روز در حال افزون شدناست.
او ادامه داد: این نظام در طی بیش از ۴۰ سال مقتدرانه توسعه و قدرت پیدا کرد و امروز هم این نفوذ مقتدرانه روزبهروز بیشتر میشود.
دروند پور در ادامه بیان کرد: اگرمردم فلسطین با کمترین امکانات در مقابل دشمن تا دندان مصلح خودشان با اقتدار میایستند، مقاومت میکنند و برای رسیدن به آرمان خودشان یعنی آزادی قدس این رنج و سختی را تحمل میکنند برای این است که آنها یک الگو دارند و الکوی آنها ایران اسلامی است که با مقاومت مردم کوچه و خیابان که کمترین امکانات را داشتند توانستند رژیم تا دندان مصلح قاجار را نابود کنند.
امام جمعه زرین دشت خاطرنشان ساخت: الگوی مقاومتی که امروز در فلسطین با عملیاتهای شهادت طلبانه در بین جوانان فلسطینی شکل میگیرد به این علت است که رژیم صهیونیستی تلاش دارد تا هویت مذهبی فلسطینیها یعنی مسجد الاقصی و هویت ارضی آنها یعنی سرزمین فلسطینی را از آنها بگیرد و این موضوعی نیست که فلسطینیها آن را بپذیرند.
او ادامه داد: مردم فلسطین به این باور رسیده اند که راه مبارزه با دشمنانشان از مسیر مقاومت میگذرد زیرا قرآن هم به صراحت میفرماید إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً «مقاوت» کنید و جا نخورید، اگر مقابله با اینها برای شما سختی و رنج دارد و تحریم اقتصادی است، شما مقاومت کنید چرا؟ زیرا مکر و کید شیطانی این نابکاران و دشمنان ناپاک به شما ضرر نمیزند.
حجت الاسلام دروند پور ابراز کرد: سومین چیزی که امروز دنیای غرب، اروپا و آمریکا را عصبانی کرده است، توسعه موج مقاومت است، امروز مقاومت دیگر منحصر به ایران نیست شما در عراق، سوریه و لبنان و فلسطین این موج مقاومت را مشاهده میکنید این روزها موج جدیدی از مقاومت و مجاهدت فلسطینیها در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی شکل گرفته و مردم فلسطین دیگر امیدی به تشکیلات خودگردان نیز ندارند.
وی تصریح کرد: مردم فلسطین به این جمعبندی رسیدهاند که دولت، همسو با مردم گام بر نمیدارد، لذا ضمن رد رویکرد دولت، عزم خود را برای مقاومت در مقابل صهیونیستها در عمل نشان دادهاند.
خطیب جمعه زرین دشت در خاتمه متذکر شد: امروز مسئله قدس مسئله اول جهان اسلام است که انشاالله همه مردم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی جهانی روز قدس شرکت کرده و ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی از مقاومت مردم فلسطین حمایت کرده و جنایات این رژیم را محکوم میکنیم.
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