به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی صبح امروز شنبه به سوی قایق‌های ماهیگیری در شمال غزه تیراندازی کردند.

منابع فلسطینی آماری از تلفات این اقدام نظامیان صهیونیست ارائه ندادند.

هراس صهیونیست‌ها از شعله ور شدن درگیری‌ها

از سوی دیگر در پی تشدید تنش‌ها در مسجدالاقصی در چند روز اخیر، رژیم صهیونیستی از شعله‌ور شدن شهرهای مختلف در فلسطین اشغالی و کشیده شدن دامنه درگیری‌ها به این شهرها هشدار داد.

تلویزیون رژیم صهیونیستی، «کان»، گزارش داد که «عامر بارلیو» وزیر امنیت رژیم به پلیس توصیه کرده که تا حد امکان از ورود به صحن‌های مسجدالاقصی خودداری کنند و تصمیم‌گیری برای هر گونه ورود به این مسجد نیز بر عهده رئیس پلیس منطقه خواهد بود.

بنا بر این گزارش، «کوبی شبتای» رئیس پلیس رژیم صهیونیستی به افسران پلیس گارد مرزی از نیروهای ذخیره نیز دستور داده که به دلیل ترس از گسترش خشونت‌ها در شهرهایی مثل أم‌الفحم و الناصره، این نیروها در حال آماده‌باش باشند و احتمال فراخوانی آن‌ها وجود دارد.

وخامت حال جوان ۲۳ فلسطینی که به دست نظامیان صهیونیست زخمی شده است

منابع فلسطینی از وخامت وضع جسمانی ولید الشریف جوان ۲۳ ساله فلسطینی در بیمارستان هداسا در قدس اشغالی خبر دادند و اعلام کردند که این جوان در جریان درگیری با نظامیان صهیونیست در مسجدالاقصی روز گذشته زخمی شده بود.

عبدالرحمن الشریف برادر این مجروح فلسطینی گفت: وضع جسمانی ولید بسیار سخت و ناگوار است و از شکستگی جمجمه رنج می‌برد. طبق نظر پزشک معالج او در کماست.

وی افزود: برادرم هنگام بازداشت از سوی اشغالگران در معرض ضرب و شتم قرار گرفت و درمان اولیه روی او انجام نشد.

در جریان یورش روز گذشته به نمازگزاران فلسطینی دهها نفر از آنها به دست نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

تداوم اقدامات ظالمانه تل آویو علیه فلسطینی‌ها

مقامات رژیم صهیونیستی امروز شنبه تصمیم به بستن گذرگاه بیت حانون (ای رز) واقع در شمال نوار غزه گرفتند.

بر اساس این گزارش، صهیونیست‌ها این تصمیم را به ادعای شلیک موشک از غزه گرفته‌اند.

یورش نظامیان صهیونیست به ام الفحم در کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز شنبه به ام الفحم واقع در کرانه باختری یورش بردند. به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها اتفاق افتاد.

بر اساس این گزارش، شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیست‌ها در جریان این یورش وحشیانه ۴ فلسطینی بدون تفهیم اتهام توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شدند. این در حالی است که شب گذشته ده‌ها نفر از جوانان فلسطینی در ام الفحم با برپایی تظاهراتی در حمایت از قدس و مسجد الاقصی، در حمایت از مقاومت فلسطین شعار سر دادند.

زخمی شدن دو جوان فلسطینی در یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه قلندیا

منابع فلسطینی از زخمی شدن دو جوان فلسطنی در جریان یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی خبر دادند.

بازداشت یک فلسطینی در شمال قدس اشغالی

منابع محلی همچنین گزارش دادند که صبح امروز شنبه نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان یورش به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی، به منزل خلیل ناصر از اسیران آزاد شده فلسطینی حمله ور شدند و این فلسطینی را بازداشت کردند.

این منابع افزودند: نظامیان صهیونیست به دنبال بازداشت خلیل ناصر از اردوگاه عقب نشینی کردند.