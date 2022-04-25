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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۲۲

در «جنین» رخ داد؛

وقوع درگیری مسلحانه میان مبارزان مقاومت و نظامیان رژیم صهیونیستی

وقوع درگیری مسلحانه میان مبارزان مقاومت و نظامیان رژیم صهیونیستی

منابع رسانه ای اعلام کردند که مبارزان مقاومت فلسطین امروز دوشنبه با نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر «جنین» به شدت درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، اردوگاه جنین صبح امروز دوشنبه مجدداً به صحنه درگیری مسلحانه میان مبارزان فلسطینی و نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی تبدیل شد.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که در پی بازداشت امجد الدامونی آزاده فلسطینی ساکن شهرک قباطیه، درگیری شدیدی در این منطقه بین جوانان فلسطینی و اشغالگران صهیونیست به وقوع پیوست.

این درگیری‌ها چندین ساعت به طول انجامید و در نهایت جوانان فلسطینی اشغالگران را وادار به عقب‌نشینی از این اردوگاه کردند. گفتنی است، در طول ماه مبارک رمضان، مبارزان مقاومت بارها وارد درگیری‌های مسلحانه با نظامیان صهیونیست شده‌اند.

کد مطلب 5474669

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