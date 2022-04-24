سگ های ولگرد سطح شهر ایلام ظرف یک هفته جمع آوری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده صبح یکشنبه در گفتگو با رسانههای استان اظهار کرد: به دنبال انتقاد و گلایههای مکرر مردم و رسانهها، به شهردار ایلام دستور داده شد تا سگهای ولگرد ظرف یک هفته از سطح شهر ایلام جمع آوری شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به وجود تعداد زیاد سگهای ولگرد در سطح شهر ایلام که باعث تهدید علیه بهداشت عمومی و نارضایتی شهروندان شده و احتمال آسیب رسیدن به کودکان نیز متصور میباشد، طی نامهای خطاب به شهردار ایلام تأکید شده است تا در راستای اجرای بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ظرف مدت یک هفته با رعایت حقوق حیوانات، نسبت به جمع آوری سگهای ولگرد موجود در سطح شهر ایلام اقدام و نتیجه را به دفتر دادستانی اعلام کنند.
نظر شما