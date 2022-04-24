به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مسابقات پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا از ساعت ۸ صبح امروز (یکشنبه) در شهر اولان باتور مغولستان در حال برگزاری است.

در پایان مسابقات صبح (مقدماتی) داریوش حضرتقلی زاده در وزن ۶۱ کیلوگرم، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم و یداله محبی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و محسن مصطفوی در وزن ۸۶ کیلوگرم در دیدار رده بندی حضور دارد.

نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم داریوش حضرتقلی زاده در دور اول با نتیجه ۹ بر ۶ مقابل این سانگ چویی از کره جنوبی به پیروزی دست یافت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ علی بیگ علی بیگوف (کشتی گیر روسی الاصل) قهرمان آسیا از بحرین را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف اکبر کوربانوف از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۵ دایچی تاکاتانی دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی از ژاپن را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر بیامبادورج بات اردن از مغولستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. امامی برای کسب مدال طلا با نورکجا کایپانوف دارنده مدال نقره جهان و قهرمان آسیا از قزاقستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم محسن مصطفوی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر دولت مراد اورازگیلیوف از ترکمنستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب دیپاک پونیا دارنده مدال نقره جهان از هند شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی نیز به دیدار رده بندی راه یافت. مصطفوی در این دیدار به مصاف گوان اوک کیم از کره جنوبی می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر آدیلت داولومبایف دارنده مدال نقره آسیا و برنز بازی‌های آسیایی از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر تاکوما اوتسو دارنده مدال نقره آسیا از ژاپن را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. فیروز پور در دیدار فینال به مصاف اورگیلوخ داگوادورج از مغولستان می‌رود.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یداله محبی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۲ و ضربه فنی سرداربک خولماتوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۲ باتمانگای انختسوشین از مغولستان را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. محبی در دیدار پایانی به مصاف علیشیر یرگالی از قزاقستان می‌رود.

مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت ۱۴:۳۰ امروز به وقت ایران برگزار می‌شود.