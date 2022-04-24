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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۲۴

هواشناسی اصفهان بارش رگبارهای بهاری و افزایش دما پیش‌بینی کرد

هواشناسی اصفهان بارش رگبارهای بهاری و افزایش دما پیش‌بینی کرد

اصفهان- کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان از بارش‌های رگباری بهاره و افزایش دما در این استان طی ۴۸ ساعت پیش رو خبر داد.

حجت الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رگبارهای بهاری و رعد و برق از شامگاه امروز نیمه غرب استان را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به تداوم بارش‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، افزود: بارش‌های ۴۸ ساعت پیش رو در بیشتر نقاط استان از جمله نواحی مرکزی انتظار می‌رود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه افزایش و در نیمه غربی استان تا سه درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

علی عسگریان اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای یک درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5474078

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