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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۳۹

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان:

ادارات هرمزگان دوشنبه با تاخیر دو ساعته آغاز به کار می‌کنند

ادارات هرمزگان دوشنبه با تاخیر دو ساعته آغاز به کار می‌کنند

بندرعباس - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: به مناسبت شب‌های پر فضیلت قدر، کارکنان دستگاه‌های اجرایی هرمزگان فردا با دو ساعت تاخیر در محل کار خود حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خاکی نهاد ضمن تسلیت ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (ع)، با اعلام خبر تغییر در ساعت کار ادارات پس از شب‌های قدر، اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن شب‌های قدر و ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی (ع)، مطابق سال‌های گذشته زمان شروع به کار دستگاه‌های اجرایی در روزهای پس از شب‌های قدر با تاخیر آغاز می‌شود.

وی افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی در روز دوشنبه پنجم اردیبهشت‌ماه با دو ساعت تاخیر شروع به کار خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: طبق این مصوبه، دو ساعت از زمان عادی ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در این روز کسر خواهد شد.

خاکی‌نهاد عنوان کرد: بر همین اساس، ادارات هرمزگان در روز دوشنبه پنجم اردیبهشت‌ماه از ساعت ۹:۳۰ آغاز به کار می‌کنند.

کد مطلب 5474109

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