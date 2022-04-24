به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خاکی نهاد ضمن تسلیت ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (ع)، با اعلام خبر تغییر در ساعت کار ادارات پس از شبهای قدر، اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن شبهای قدر و ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی (ع)، مطابق سالهای گذشته زمان شروع به کار دستگاههای اجرایی در روزهای پس از شبهای قدر با تاخیر آغاز میشود.
وی افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران، دستگاههای اجرایی در روز دوشنبه پنجم اردیبهشتماه با دو ساعت تاخیر شروع به کار خواهند کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: طبق این مصوبه، دو ساعت از زمان عادی ساعات کاری دستگاههای اجرایی در این روز کسر خواهد شد.
خاکینهاد عنوان کرد: بر همین اساس، ادارات هرمزگان در روز دوشنبه پنجم اردیبهشتماه از ساعت ۹:۳۰ آغاز به کار میکنند.
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