به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، قائم مقام سیوسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با اعلام این مطلب گفت: نکته مهم در مورد لزوم پرداخت ۳ درصد از فروش خالص ناشران (رقمی که پس از کسر تخفیف باقی میماند) به ستاد برگزاری نمایشگاه صرفاً شامل خریدهای غیرحضوری میشود.
علی رمضانی با تاکید بر اینکه در نمایشگاه حضوری هیچ مبلغی به جز هزینه غرفه از ناشران دریافت نمیشود، تصریح کرد: ناشران برای حضور در نمایشگاه فیزیکی تنها هزینه غرفه را میپردازند که این روال هم از دوره های قبل وجود داشته و این مبلغ تامین کننده بخشی از هزینههای نمایشگاه است. برهمین اساس شورای سیاستگذاری جدولی را در مورد نحوه پرداخت هزینههای غرفه فیزیکی تصویب کرد که در آییننامه درج شدهاست.
سخنگوی نمایشگاه با اشاره به اینکه اختصاص ۳ درصد فروش خالص ناشران به ستاد برگزاری نمایشگاه صرفاً شامل فروشهای غیرحضوری میشود، عنوان کرد: پیش از این برای تامین نقدینگی ناشران، نمایشگاههایی برگزار شده و در آن هزینهای از ناشران دریافت نشده بود، اما برای ایجاد شرایط برابر میان ناشران در نمایشگاه حضوری و مجازی و با توجه به اینکه اجرای مجازی نمایشگاه هم هزینههایی در بر دارد، ۳ درصد از فروش خالص غیرحضوری دریافت میشود.
رمضانی با بیان اینکه نباید میان ناشران حضوری در نمایشگاه و ناشران غیرحضوری تفاوتی قائل باشیم، تشریح کرد: اختصاص ۳ درصد فروش خالص غیرحضوری ناشران در نمایشگاه مجازی برای ایجاد شرایط برابر میان ناشران است. ناشری که در نمایشگاه حضور پیدا میکند، هزینه میپردازد اما ناشری هم که از خدمات بخش مجازی استفاده می کند این هزینه حداقلی ۳ درصد از مبلغ خالص فروش را خواهد پرداخت.
وی گفت: دوسال گذشته نمایشگاه بین المللی کتاب به دلیل همهگیری بیماری کرونا به شکل حضوری برگزار نشد. اما از ابتدای استقرار دولت جدید تصمیم مهم بر برگزاری حضوری این نمایشگاه بود. با درنظر گرفتن اولویت برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل حضوری تمام تلاش در دولت برای مقابله با همهگیری بیماری کرونا انجام میشود، مانند واکسیناسیون عمومی و مواردی از این دست صورت گرفت تا مانعی برای فعالیتهای حضوری فرهنگی و هنری وجود نداشته باشد.
سخنگوی نمایشگاه با بیان اینکه در نهایت شورای سیاستگذاری نمایشگاه تصویب کرد که سیوسومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت برای نخستین بار به صورت همزمان به صورت فیزیکی در مصلی امام خمینی (ره) و به صورت مجازی در سایت ketab.ir برگزار میشود، اظهار داشت: رعایت شیوههای بهداشتی توسط مردم برای نمایشگاه اهمیت بالایی دارد. نمایشگاه کتاب میتواند در رعایت شیوههای بهداشتی توسط مردم به الگوی عمومی تبدیل شود. نمایشگاه کتاب در حوزههای دیگر الگو است و با تمهیداتی که اندیشیده شده و مسئولیتی که بر عهده مردم و ناشران است، انشاالله بتواند به الگو تبدیل شود.
سیوسومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت در محل مصلای امام خمینی (ره) به دو شکل حضوری و مجازی برگزار میشود.
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