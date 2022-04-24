به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برای برگزاری شهدای طلاب و روحانی گفت: برای برگزاری کنگره شهدای روحانی ۹ هزار و ۲۱۶ سند اعم از فیلم و عکس و دست نوشته جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه این آثار در اختیار دبیرخانه این کنگره قرار دارد، اظهار داشت: با ۲۵ خانواده روحانی شهید مصاحبه شده و وصیت نامه شهدای روحانی در دسترس قرار گرفته و همچنین با همرزمان ۴۰ روحانی مصاحبه انجام شده است.

فرمانده سپاه استان زنجان گفت: بازسازی مزار شهدای روحانی، نام‌گذاری معابر و اماکن فرهنگی به نام شهدا، شهید پژوهی توسط طلاب حوزه علمیه برای ۴۰ روحانی و ارائه مشاوره تربیتی و اعتقادی در مراکز آموزشی از دیگر اقدامات انجام شده در راستای معرفی شهدای روحانی است.

کرمی با بیان اینکه برگزاری کنگره شهدای روحانی نیازمند فضاسازی در سطح شهر است و در این رابطه باید جهاد تبیین انجام شود، تاکید کرد: دبیرخانه برگزاری شهدای کنگره روحانی فعال است و در این راستا نمایشگاهی هم در قم و در ایام برگزاری کنگره برگزار خواهد شد که زنجان هم در این نمایشگاه غرفه خواهد داشت.

وی از تعلیف چهار کتاب برای شهدای روحانی استان خبر داد و یاد آورشد: مسافر ملکوت، اولین قدم، مسافر رضوان و فهیمه سیاری چهار کتاب تالیف شده در این حوزه هستند و تولید مستند شهید ناسوتی در دست اقدام است.

فرمانده سپاه استان زنجان به دیدار با خانواده شهدای روحانی اشاره کرد و گفت: برگزاری کنگره شهدای روحانی شهرستان‌ها هم در دستور کار قرار گرفته و ۲۹ گروه جهادی برای ارائه خدمت در مناطق محروم فعال خواهند بود.