ضرورت صیانت از جنگل های شهرستان شفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طاهری صادق بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شفت، اظهار کرد: نظارت مداوم بر رفتار مجموعه‌های اداری و همچنین احترام به ارباب رجوع اولویت کاری مسئولان ادارات باشد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت روحیه مطالبه‌گری و حق‌طلبی در افراد، ادامه داد: از کارمندان انتظار برخورد توأم با سعه‌صدر با مردم را داریم.

طاهری افزایش امیدآفرینی اجتماعی را یکی از تکالیف و وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی در سال جاری دانست و ادامه داد: باید برای تحقق مسائل اولویت دار و برون رفت از محرومیت شهرستان تلاش وافر داشته باشیم.

فرماندار شفت با بیان اینکه ۸۰ درصد از جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی می‌کنند و شغل اکثر مردم کشاورزی است، گفت: نصف مشکلات و مطالبه‌های هم مربوط به کشاورزان است.

وی با تاکید بر اینکه جنگل‌های شهرستان شفت بخشی از ریه طبیعی استان گیلان را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: بهتر است کرونای قاچاق چوب را هم در نظر داشته باشیم و در حفظ این نعمت‌های خدادادی کمک حال اداره منابع طبیعی باشیم.

طاهری با اشاره به اینکه هیچ اداره‌ای قادر نیست مشکلات مردم را به تنهایی حل کند، ادامه داد: هم گرایی و هم پوشانی در بین ادارات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.