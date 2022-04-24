ضرورت صیانت از جنگل های شهرستان شفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طاهری صادق بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شفت، اظهار کرد: نظارت مداوم بر رفتار مجموعههای اداری و همچنین احترام به ارباب رجوع اولویت کاری مسئولان ادارات باشد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت روحیه مطالبهگری و حقطلبی در افراد، ادامه داد: از کارمندان انتظار برخورد توأم با سعهصدر با مردم را داریم.
طاهری افزایش امیدآفرینی اجتماعی را یکی از تکالیف و وظایف مهم دستگاههای اجرایی در سال جاری دانست و ادامه داد: باید برای تحقق مسائل اولویت دار و برون رفت از محرومیت شهرستان تلاش وافر داشته باشیم.
فرماندار شفت با بیان اینکه ۸۰ درصد از جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی میکنند و شغل اکثر مردم کشاورزی است، گفت: نصف مشکلات و مطالبههای هم مربوط به کشاورزان است.
وی با تاکید بر اینکه جنگلهای شهرستان شفت بخشی از ریه طبیعی استان گیلان را تشکیل میدهند، اضافه کرد: بهتر است کرونای قاچاق چوب را هم در نظر داشته باشیم و در حفظ این نعمتهای خدادادی کمک حال اداره منابع طبیعی باشیم.
طاهری با اشاره به اینکه هیچ ادارهای قادر نیست مشکلات مردم را به تنهایی حل کند، ادامه داد: هم گرایی و هم پوشانی در بین ادارات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
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