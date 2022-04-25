حسن قاسم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو گزارش تلفنی محیط‌بانان شهرستان نمین صبح روز جمعه مبنی بر اعلام حضور یک قلاده خرس قهوه‌ای در روستای کنازق شهرستان نمین، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست، اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه اهالی روستا برای مهار این حیوان پس از تعقیب و گریز از روش‌ها و رفتارهای نامناسب استفاده کرده و باعث شکستگی استخوان پا و لگن و آسیب ستون فقرات این خرس شده بودند.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: اکیپ یگان حفاظت محیط زیست با همکاری عوامل نیروی انتظامی مستقر در محل به منظور ایجاد امکان انتقال آن به کلینیک حیات وحش استان و جلوگیری از احتمال خطر حمله به افراد حاضر در محل و روستاییان با بکارگیری اسلحه بیهوشی و بیهوش نمودن خرس اقدام کرده و گونه مذکور را با قفس به مرکز استان و کلینیک حیات‌وحش انتقال دادند.

قاسم پور با اشاره به اینکه دامپزشک معالج معاینات بالینی و مداوای لازم را بر روی این جانور انجام داد به طوری که حیوان به محرک‌های وارده عکس‌العمل نشان داد، گفت: ضربان قلب و تنفس خرس قهوه‌ای به حالت عادی برگشت ولی با توجه به شدت آسیب دیدگی حیوان از ناحیه ستون فقرات و خونریزی داخلی ناشی از آسیب امعاء و احشا متأسفانه تلاش‌های به عمل آمده تا پاسی از شب برای احیا مثمر واقع نشد و حیوان تلف شد.

وی ادامه داد: از هم وطنان تقاضا داریم چنانچه به هر نحو ممکن با حضور حیات وحش در روستا و اطراف آن مواجه شدند، بدون آسیب به حیوان و یا حمله و رفتار غیر حرفه ای با آن، مراتب را به نزدیک ترین پاسگاه محیط بانی و یا اداره محیط زیست و یا شمار تلفن ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا همکاران اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، مراتب را با رعایت اصول فنی و ایمنی لازم رسیدگی نمایند تا خدای ناکرده شاهد تلفات حیات وحش و خسارت به تنوع زیستی ارزشمند استان نباشیم.

