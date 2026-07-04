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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

فلج شدن خرس قهوه‌ای بر اثر تیراندازی در آمل

فلج شدن خرس قهوه‌ای بر اثر تیراندازی در آمل

ساری- رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با تشریح آخرین وضعیت خرس قهوه‌ای آسیب‌دیده گفت: بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد اصابت گلوله موجب آسیب جدی به نخاع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی با اشاره به انجام معاینات تخصصی روی خرس قهوه‌ای منتقل‌شده به مرکز درمان، تیمار و بازتوانی حیات‌وحش سمسکنده اظهار کرد: به منظور بررسی دقیق وضعیت این گونه ارزشمند، تیمی از دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست در کنار متخصصان اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، ارزیابی‌های بالینی و تصویربرداری را انجام دادند.

وی افزود: نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد خرس نر که حدود ۱۸ تا ۲۰ سال سن دارد، در پی تیراندازی غیرمجاز از ناحیه ستون فقرات و نخاع دچار آسیب شدید شده و به همین دلیل توان حرکت هر دو پای عقب خود را از دست داده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: بی‌حرکتی طولانی‌مدت، زخم‌های عمیق و عفونی در بخش خلفی بدن ایجاد کرده و اختلال در خون‌رسانی نیز باعث از بین رفتن و جدا شدن بخشی از انگشتان پاهای عقب شده است. همچنین آثار آسیب و عفونت در ناحیه سر حیوان نیز مشاهده شد.

ابراهیمی با بیان اینکه آزمایش‌های تکمیلی و تصویربرداری رادیولوژی نیز انجام شده است، گفت: تصاویر ثبت‌شده وجود حدود ۲۰ ساچمه در نقاط مختلف بدن را نشان می‌دهد که دو مورد از آنها در مجاورت مهره‌های کمری قرار گرفته و عامل اصلی آسیب نخاعی و فلج اندام‌های حرکتی عقب تشخیص داده شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس نظر تیم تخصصی دامپزشکی، روند درمان بر کنترل درد، درمان زخم‌ها، پیشگیری از بروز عفونت‌های ثانویه و مراقبت مستمر از وضعیت عمومی حیوان متمرکز خواهد بود و برنامه درمانی متناسب با شرایط این خرس بازنگری شده است.

ابراهیمی در پایان با اشاره به وخامت وضعیت این حیوان گفت: با وجود همه اقدامات درمانی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی موجود، شانس بازگشت توان حرکتی و رهاسازی این خرس در طبیعت بسیار پایین است. با این حال روند درمان و نگهداری آن ادامه خواهد داشت و پیگیری برای شناسایی و برخورد قانونی با عامل یا عاملان تیراندازی نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6878816

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