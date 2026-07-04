به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی با اشاره به انجام معاینات تخصصی روی خرس قهوهای منتقلشده به مرکز درمان، تیمار و بازتوانی حیاتوحش سمسکنده اظهار کرد: به منظور بررسی دقیق وضعیت این گونه ارزشمند، تیمی از دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست در کنار متخصصان ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران، ارزیابیهای بالینی و تصویربرداری را انجام دادند.
وی افزود: نتایج این بررسیها نشان میدهد خرس نر که حدود ۱۸ تا ۲۰ سال سن دارد، در پی تیراندازی غیرمجاز از ناحیه ستون فقرات و نخاع دچار آسیب شدید شده و به همین دلیل توان حرکت هر دو پای عقب خود را از دست داده است.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: بیحرکتی طولانیمدت، زخمهای عمیق و عفونی در بخش خلفی بدن ایجاد کرده و اختلال در خونرسانی نیز باعث از بین رفتن و جدا شدن بخشی از انگشتان پاهای عقب شده است. همچنین آثار آسیب و عفونت در ناحیه سر حیوان نیز مشاهده شد.
ابراهیمی با بیان اینکه آزمایشهای تکمیلی و تصویربرداری رادیولوژی نیز انجام شده است، گفت: تصاویر ثبتشده وجود حدود ۲۰ ساچمه در نقاط مختلف بدن را نشان میدهد که دو مورد از آنها در مجاورت مهرههای کمری قرار گرفته و عامل اصلی آسیب نخاعی و فلج اندامهای حرکتی عقب تشخیص داده شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس نظر تیم تخصصی دامپزشکی، روند درمان بر کنترل درد، درمان زخمها، پیشگیری از بروز عفونتهای ثانویه و مراقبت مستمر از وضعیت عمومی حیوان متمرکز خواهد بود و برنامه درمانی متناسب با شرایط این خرس بازنگری شده است.
ابراهیمی در پایان با اشاره به وخامت وضعیت این حیوان گفت: با وجود همه اقدامات درمانی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی موجود، شانس بازگشت توان حرکتی و رهاسازی این خرس در طبیعت بسیار پایین است. با این حال روند درمان و نگهداری آن ادامه خواهد داشت و پیگیری برای شناسایی و برخورد قانونی با عامل یا عاملان تیراندازی نیز در دستور کار قرار دارد.
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