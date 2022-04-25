پوشش شبکه فاضلاب شهری در گلستان ۱۸.۵ درصد است

ابوالفضل رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ برای اجرای فاضلاب شهرهای گرگان و گنبدکاووس، آق قلا، علی آبادکتول و بندرگز اسناد خزانه داشتیم و مجموع اعتبارات ۴۲ میلیارد تومان بود.

قائم مقام مدیرعامل در شرکت آب و فاضلاب گلستان افزود: در گرگان این رقم ۷.۶ میلیارد تومان بوده که تنها ۹۸۰ میلیون تومان اختصاص داده شد.

وی بیان کرد: در سال‌جاری تزریق خوب اعتباری برای فاضلاب شهرهای گرگان، گنبدکاووس و آزادشهر اتفاق افتاد و برنامه داریم تا پایان سال مالی این اعتبارات را جذب کنیم.

رحیمی با بیان اینکه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهر گرگان اختصاص یافته است، گفت: در گرگان ۲۳ هزار انشعاب فاضلاب داشته و ۳۰ درصد مشترکان از فاضلاب بهره‌مند هستند.

قائم مقام مدیرعامل در شرکت آب و فاضلاب گلستان ادامه داد: میزان پوشش شبکه فاضلاب در بندرترکمن ۳۸ درصد، گنبدکاووس ۸۶ درصد و کردکوی ۳۸ درصد بوده و متوسط بهره‌مندی شهری از شبکه فاضلاب در گلستان ۱۸.۵ درصد است.

طبق گفته وی میانگین بهره مندی از فاضلاب براساس جمعیت تنها ۹ درصد است.

رحیمی اضافه کرد: روزانه ۲۱ هزار مترمکعب پساب تصفیه شده در گرگان داشته و این عدد در کل استان ۳۵ هزار متر مکعب است.

وی با بیان اینکه برنامه منسجمی برای استفاده از این پتانسیل آبی در استان نداریم، گفت: باید از این پساب در محصولاتی با یک فاصله مانند زراعت چوب و علوفه برای دام و غیره استفاده شود.