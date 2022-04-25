به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی صبح دوشنبه با اشاره به گرمتر شدن هوا و احتمال شیوع بیماریهای مشترک بین دام و انسان، اظهار کرد: در این راستا نظارت بر رعایت نکات بهداشتی در کشتار دامها باید مورد تأکید بیشتری قرار گیرد.
وی افزود: عدهای افراد سودجو در برخی از محلات شهر کرمانشاه دست به کشتار غیرمجاز دام زنده در مغازهها، معابر و منازل شخصی میکنند و حتی گاهاً در برخی موارد گوشت دامهای مردار را به مردم عرضه میکنند که سلامتی شهروندان را به خطر میاندازد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: هرچند که طی سالهای اخیر بارها بر لزوم برخورد با این افراد تأکید شده و اقداماتی نیز صورت گرفته اما کماکان شاهد فعالیت این افراد هستیم که در این رابطه دستورات لازم برای مقابله با آنها به دستگاههای متولی داده شده است.
کرمی خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از مشکلات بهداشتی و خطر انتقال بیماریهای مشترک و عفونی (تب کریمه، کنگو، تب مالت و…) با تشکیل اکیپی متشکل از دستگاههای ذیربط و با پشتیبانی قاطع انتظامی نسبت به جمع آوری کشتار در این محلات اقدام شود.
وی از دامپزشکی استان کرمانشاه هم خواست با نظارت دقیق، کشتارگاههای غیرمجاز سطح شهر را شناسایی تا برای پلمب آنها اقدام شود و در صورت ادامه فعالیت مطابق با ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.
دادستان کرمانشاه خواستار حمایت از از کشتارگاههای مجاز استان برای توزیع گوشت گرم در استان کرمانشاه هم شد.
کرمی بیان کرد: برخی از این افراد سودجو با نصب داربستهایی در معابر رفت و آمد شهروندان را هم مختل میکنند که در این رابطه هم اجراییات باید نسبت به جمع آوری ابزارآلات آنها اقدام کند.
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