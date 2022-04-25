نگرانی در خصوص اعمال نرخ های جدید کرایه تاکسی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سرلک از اجرایی شدن افزایش نرخ کرایه تاکسیها از روز نخست اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: برای جلوگیری از سردرگمی مسافران و نیز تضییع حق تاکسیران و مسافران، فرآیند توزیع و الصاق برچسبهای تعبیه شده در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسیها در کلیه تابلوهای خطوط و پایانههای تاکسیرانی در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه فرآیند نصب برچسبهای بارکد دار دو بعدی (۳ برچسب) در داخل تاکسیهای خطی در حال انجام است و برچسبهای جدید علاوه بر اعلام نرخ کرایه از قابلیت پوشش دادن دیگر خدمات هم برخوردار است، گفت: مسافران میتوانند با اسکن بارکدهای برچسب تعبیه شده داخل خودرو، علاوه بر اطلاع از میزان کرایه و پرداخت آن، به خدمات دیگری نظیر مشاهده اطلاعات راننده تاکسی، امکان ثبت پیام تقدیر و تشکر، انتقاد و پیشنهاد و دیگر موضوعات در نظر گرفته شده به این منظور نیز دسترسی داشته باشند.
سرلک در ادامه با تاکید بر این نکته که برچسبهای جدید مقدمه تحقق نرخ شناور و پرداخت الکترونیکی را فراهم میآورد، از شهروندان تهرانی درخواست کرد تا در صورت مشاهده تاکسیهای خطی فاقد این برچسبها با سامانه ۱۸۸۸ تماس گرفته، و اینگونه موارد را به سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کنند.
برچسبهای دوبعدی جدید در ۳ محل در داخل خودرو (شیشه جلو روبروی صندلی شاگرد – شیشههای مثلثی کناری صندلی عقب خودرو) نصب میشود.
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