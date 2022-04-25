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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

به دلیل گرد و غبار؛

پروازهای فرودگاه بین المللی اهواز لغو شد

پروازهای فرودگاه بین المللی اهواز لغو شد

اهواز- مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار شهید قاسم سلیمانی اهواز گفت: پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه به دلیل شرایط جوی لغو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی رزاز در این باره اظهار کرد: به دلیل وقوع گرد و غبار و کاهش دید افقی، شرایط برای انجام پرواز یا ورود هواپیما به فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز وجود ندارد.

وی در ادامه شعاع دید را ۳۵۰ متر اعلام کرد و افزود: تا بهبود وضعیت جوی و کاهش میزان گرد و غبار، هیچ پروازی در فرودگاه بین‌المللی سردار شهید قاسم سلیمانی اهواز انجام نمی‌شود.

رزاز عنوان کرد: طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی خوزستان، میزان ریزگردها در آسمان استان تا ۴ ساعت آینده کاهش می‌یابد و انجام پروازها به روال قبلی بر می‌گردد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار شهید قاسم سلیمانی اهواز گفت: از مردم خواهشمندیم پیش از عزیمت به فرودگاه از آخرین وضعیت پروازها مطلع شوند.

کد مطلب 5474636

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