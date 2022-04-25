آغاز اجرای طرح نظارتی درج قیمت بر روی کالاها در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز حصاری صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از اصناف کرج با تاکید بر رعایت ماده ۱۵ قانون نظام صنفی که به صراحت درج قیمت مصرف کننده به طرق مختلف از جمله الصاق برچسب بر روی کالا یا نصب تابلو، با لحاظ ضرایب سود مجاز به صورت روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد برای واحد صنفی تکلیف کرده است.

وی گفت: بازرسین اتاق اصناف و اتحادیه‌های تحت پوشش بر اجرای طرح الزام همزمان قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی کالاها در راستای اجرای اثر بخش طرح شفاف سازی قیمت کالا و رفع هرگونه ابهام و سردرگمی و همچنین به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظارت خواهند کرد.

حصاری افزود عدم نصب برچسب قیمت مطابق مواد ۱۵ و۶۵ قانون نظام صنفی و عدم رعایت ضرایب سود مصوب برابر ماده ۵۷ همین قانون تخلف بوده و با متخلفین بدون اغماض برخورد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز از شهروندان خواست تا از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب نسبت به تهیه کالا و خدمات استفاده نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی با شماره ۳۶۱۱۷ واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تماس بگیرند.