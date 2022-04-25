سامانه توزیع هوشمند کالا در مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه توزیع هوشمندکالا با حضور مسئولان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی صبح دوشنبه درجهاد کشاورزی استان رونمایی و راه اندازی شد.

این سامانه هوشمند توسط یک شرکت دانش بنیان به نشانی tanzimbazar.com توسط یک شرکت دانش بنیان راه اندازی شد.

سلیمان حاتم نژاد رئیس تعاون روستایی مازندران گفت: شهروندان شهرهای ساری، جویبار و قائمشهر می‌توانند با ورود با این سامانه اقلام مورد نیاز به صورت هوشمند سفارش دهند.

وی با اظهار اینکه سامانه بازرگام در استان به دلیل نبود زیرساخت و امکانات راه اندازی نشد، افزود: از این رو با همراهی شرکت دانش بنیان اقدام به راه اندازی سامانه‌ای بومی و جدید شده است.

وی تصریخ کرد: این سامانه توسط یک شرکت دانش بنیان در استان طراحی و راه اندازی شده است.