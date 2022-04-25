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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸

ضبط تله تئاتر «شام یکشنبه» با بازی ایوب آقاخانی و الناز حبیبی

ضبط تله تئاتر «شام یکشنبه» با بازی ایوب آقاخانی و الناز حبیبی

ضبط تله تئاتر «شام یکشنبه» به کارگردانی محمد قنبری آغاز شد.

به گزاش خبرگزاری مهر، تله تئاتر «شام یکشنبه» با بازی الناز حبیبی، ایوب آقاخانی، شبنم قربانی و رویا فلاحی توسط کوهیار کلاری تصویربرداری می‌شود.

محمد قنبری پیش از این تله تئاترهای «یک آشنایی ساده» و «سهم زن» را کارگردانی کرده است که از طریق یکی از سامانه های فروش در حال پخش هستند.
همچنین این کارگردان به تازگی تله تئاتر «میس جولی» را تولید کرده است.

«شام یکشنبه» نمایشنامه‌ای است با لایه‌های کمدی رمانتیک که بستری از ناملایمات اجتماعی خانوادگی را روایت می کند. این تله تئاتر درباره مادری به نام ویولت است که دوبار طلاق گرفته و مخالف ازدواج پسرش به نام چارلی است.

«شام یکشنبه» به نویسندگی دیانا گرنت و ترجمه‌ معین محب علیان، توسط ایوب آقاخانی بازنویسی و دراماتورژی شده است.

کد مطلب 5474705
آروین موذن زاده

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