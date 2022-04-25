واژگونی خودرو در محور کازرون یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن جمشیدی از واژگونی خودرو زانتیا در محور کازرون- بالاده در منطقه مشتان خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ۸ دقیقه بامداد امروز به وقوع پیوست.

او با بیان اینکه این تصادف دو حادثه دیده داشت افزود: این حادثه منجر به مصدومیت یک نفر شده است که پس از انجام اقدامات درمانی به بیمارستان ولیعصر کازرون انتقال داده شد.

جمشیدی با بیان اینکه متأسفانه این سومین تصادف مرگبار در هفته اخیر در شهرستان بوده است، ادامه داد: عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه بیشترین علت وقوع تصادفات رانندگی را شامل می‌شود.