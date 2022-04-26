به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در تیپ ۲۹۲ زرهی شهید آزادی ضمن ارزیابی آمادگی و پویایی نیروهای این تیپ، طی سخنانی اظهار داشت: یگان‌های نیروی زمینی ارتش همیشه پویا بالنده و بازدارنده هستند و در این مسیر با تمام وجود برای امنیت این سرزمین تلاش خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این تیپ در شهرستان دزفول همیشه با قدرت و سرافراز بوده است، اظهار داشت: آمادگی بی‌نظیر نیروهای مسلح، حکایت از روحیه و انگیزه مضاعف آنها در این مسیر دارد.

گفتنی است، امیر حیدری در این سفر باشگاه ورزشی به مساحت ۹۳۰ متر و حسینیه امیر المومنین (ع) با متراژ ۸۵۰ متر مربع را در کوی سازمانی این تیپ افتتاح کرد.