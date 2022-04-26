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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰

سردار رحیمی اعلام کرد؛

برپایی میزهای خدمت پلیس در مساجد بزرگ پایتخت

برپایی میزهای خدمت پلیس در مساجد بزرگ پایتخت

رئیس پلیس پایتخت از برپایی میزهای خدمت در مساجد بزرگ پایتخت برای خدمت گذاری سریع‌تر و بهتر به شهروندان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه فرماندهان، مسئولان و کارشناسان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور در مساجد و حسینیه‌ها پاسخگوی سوالات و درخواست شهروندان می‌باشند و در راستای حل مشکلات و گرفتاری آنان در بطن جامعه حضور پیدا می‌کنند، بیان داشت: مساجد، بزرگترین میعاد گاه رسیدگی به مشکلات و حل مسائل شهروندان هستند که در این راستا مسئولان و سر کلانتران پلیس پایتخت با حضور در مساجد و حسینیه‌های بزرگ تهران به مشکلات ترافیکی و انتظامی شهروندان رسیدگی و در واقع برای حل مشکلات و دغدغه‌های شهروندان پیش قدم می‌شوند.

رئیس پایتخت با اشاره به اینکه در پی شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری نمازهای جمعه و جماعات میز خدمت نیز محدودتر انجام می‌شد، گفت: در حال حاضر میز خدمت در مساجد همه مناطق تهران و نماز جمعه تهران انجام می‌شود و مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با برگزاری میز خدمت، ما برای حل مشکلات مردم پیش‌قدم می‌شویم و به سراغ آنان می‌رویم، عنوان داشت: همچنان که امام راحل مساجد را سنگر می‌دانستند از ظرفیت عظیم مساجد می‌توان خدمات بسیاری را به مردم ارائه کرد همچنان که در حوادث مختلف مساجد نقش محوری را داشته و دارند.

وی افزود: میزهای خدمت در راستای خدمت گذاری سریع‌تر و بهتر به شهروندان برگزار می‌گردد.

کد مطلب 5475964

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