برپایی میزهای خدمت پلیس در مساجد بزرگ پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه فرماندهان، مسئولان و کارشناسان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور در مساجد و حسینیهها پاسخگوی سوالات و درخواست شهروندان میباشند و در راستای حل مشکلات و گرفتاری آنان در بطن جامعه حضور پیدا میکنند، بیان داشت: مساجد، بزرگترین میعاد گاه رسیدگی به مشکلات و حل مسائل شهروندان هستند که در این راستا مسئولان و سر کلانتران پلیس پایتخت با حضور در مساجد و حسینیههای بزرگ تهران به مشکلات ترافیکی و انتظامی شهروندان رسیدگی و در واقع برای حل مشکلات و دغدغههای شهروندان پیش قدم میشوند.
رئیس پایتخت با اشاره به اینکه در پی شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری نمازهای جمعه و جماعات میز خدمت نیز محدودتر انجام میشد، گفت: در حال حاضر میز خدمت در مساجد همه مناطق تهران و نماز جمعه تهران انجام میشود و مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه با برگزاری میز خدمت، ما برای حل مشکلات مردم پیشقدم میشویم و به سراغ آنان میرویم، عنوان داشت: همچنان که امام راحل مساجد را سنگر میدانستند از ظرفیت عظیم مساجد میتوان خدمات بسیاری را به مردم ارائه کرد همچنان که در حوادث مختلف مساجد نقش محوری را داشته و دارند.
وی افزود: میزهای خدمت در راستای خدمت گذاری سریعتر و بهتر به شهروندان برگزار میگردد.
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