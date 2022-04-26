به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، میرکاوه روشن نیا مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان با بیان اینکه دستگاه تخصصی عیبیابی، ردیاب و دزدگیر بهطور همزمان برای خودروها محصول تولیدی این شرکت است، گفت: این محصول سه عملکرد را بهصورت حرفهای انجام میدهد و هیچ نمونه دیگری وجود ندارد که بتواند همانند این دستگاه عمل کند.
وی افزود: در سالهای اخیر گرایش به سمت استفاده از سیستمهای مدرن امنیتی بیشتر شده است. دستگاه عیبیاب، ردیاب و دزدگیر بهطور همزمان برای ارگانهایی که دارای خودروهای زیاد هستند و همینطور ادارههای بیمه خودرو و حتی برای یک فرد عادی نیز میتواند مناسب است.
به گفته روشن، قابلیت عیبیابی از راه دور در این دستگاه بهصورت تخصصی انجام میشود.
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