امیدواریم بتوانیم نظریه مسجد جامعه پرداز را کامل پیاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بازدید از دومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز با تجلیل از حرکت‌های قرآن محور ارائه شده در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم اظهار کرد: عملیاتی شدن و اینکه دستورات قرآن در میدان پیاده شود و الگوهای مشخص و سازمانی و نظام واری برای پیاده کردن این الگوهای قرآنی طراحی شود جای تقدیر و تشکر دارد، البته باید توجه کرد بسیاری از طرح‌ها هستند که ممکن است در سطح ایده و طرح مکتوب ایده جذابی باشد اما در عمل موفق نشوند و اشکالات فراوانی پیش روی آن‌ها قرار گیرد، اما اگر ۷۰ الی ۸۰ درصد هم پیاده شود طرح موفق بوده است و کمک شایانی به حل مشکلات جامعه خواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم که بتوانیم نظریه امامت میانی و مسجد جامعه پرداز را به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی پیاده کنیم، در این رابطه حرکت خوبی شکل گرفته و ما نیز پشتیبانی خواهیم کرد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تشریح برنامه‌های این معاونت برای حل مسائل بانوان بیان کرد: حرکت‌هایی که برای حمایت از کارآفرینی و مشاغل زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار است در دستور کار خود داریم و امیدواریم بتوانیم در حوزه بانوان مؤثر باشیم و زنجیره‌های مرتبط با تحقق این امر را به یکدیگر متصل کنیم و هم‌افزایی ایجاد نمائیم و بتوانیم تجربیات را به بخش‌های دیگر نیز منتقل کنیم و به توسعه این مسیر سرعت دهیم و همه گیر شود و به عنوان یک پویش و یک نهضت حداقل در قسمت بانوان شاهد باشیم.

خزعلی اشاره کرد: در قسمت بانوان آسیب‌هایی که متوجه این حوزه می‌باشد بیشتر در قشرهایی مانند بانوان زندانی یا بد سرپرست و یا بی سرپرست و در مجموع دارای شرایط ویژه‌ای بیشتر است و علاوه بر تأمین مالی در حوزه فرهنگی، معنوی و علمی نیز نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند.

وی اعلام کرد: در جلسه‌ای که با خیرین خانم خواهیم داشت مسائل مبتلا به بانوان را مطرح می‌کنیم و تا جایی که امکان دارد تأمین شود و این افراد را تحت پوشش فرهنگی و فکری قرار خواهیم دهیم.