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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۴۴

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری:

امیدواریم بتوانیم نظریه مسجد جامعه پرداز را کامل پیاده کنیم

امیدواریم بتوانیم نظریه مسجد جامعه پرداز را کامل پیاده کنیم

خزعلی با بیان اینکه پیاده‌سازی اندیشه مسجد جامعه پرداز از پشتیبانی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برخوردار خواهد شد، گفت: زنان آسیب دیده به حمایت‌هایی بیش از حمایت مالی نیاز دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بازدید از دومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز با تجلیل از حرکت‌های قرآن محور ارائه شده در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم اظهار کرد: عملیاتی شدن و اینکه دستورات قرآن در میدان پیاده شود و الگوهای مشخص و سازمانی و نظام واری برای پیاده کردن این الگوهای قرآنی طراحی شود جای تقدیر و تشکر دارد، البته باید توجه کرد بسیاری از طرح‌ها هستند که ممکن است در سطح ایده و طرح مکتوب ایده جذابی باشد اما در عمل موفق نشوند و اشکالات فراوانی پیش روی آن‌ها قرار گیرد، اما اگر ۷۰ الی ۸۰ درصد هم پیاده شود طرح موفق بوده است و کمک شایانی به حل مشکلات جامعه خواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم که بتوانیم نظریه امامت میانی و مسجد جامعه پرداز را به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی پیاده کنیم، در این رابطه حرکت خوبی شکل گرفته و ما نیز پشتیبانی خواهیم کرد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تشریح برنامه‌های این معاونت برای حل مسائل بانوان بیان کرد: حرکت‌هایی که برای حمایت از کارآفرینی و مشاغل زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار است در دستور کار خود داریم و امیدواریم بتوانیم در حوزه بانوان مؤثر باشیم و زنجیره‌های مرتبط با تحقق این امر را به یکدیگر متصل کنیم و هم‌افزایی ایجاد نمائیم و بتوانیم تجربیات را به بخش‌های دیگر نیز منتقل کنیم و به توسعه این مسیر سرعت دهیم و همه گیر شود و به عنوان یک پویش و یک نهضت حداقل در قسمت بانوان شاهد باشیم.

خزعلی اشاره کرد: در قسمت بانوان آسیب‌هایی که متوجه این حوزه می‌باشد بیشتر در قشرهایی مانند بانوان زندانی یا بد سرپرست و یا بی سرپرست و در مجموع دارای شرایط ویژه‌ای بیشتر است و علاوه بر تأمین مالی در حوزه فرهنگی، معنوی و علمی نیز نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند.

وی اعلام کرد: در جلسه‌ای که با خیرین خانم خواهیم داشت مسائل مبتلا به بانوان را مطرح می‌کنیم و تا جایی که امکان دارد تأمین شود و این افراد را تحت پوشش فرهنگی و فکری قرار خواهیم دهیم.

کد مطلب 5476341
فاطمه علی آبادی

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