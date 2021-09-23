به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی عصر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از روستای گردشگری طویبه حمیدیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت مردمی رئیسی برنامه دارد که وضعیت زنان را در جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدهد و هدف اصلی که در مسئله خانواده و زن پی می‌گیرد این است که محرومیت‌ها را از جامعه زنان دور و عدالت را به‌صورت فراگیر در جامعه محقق کند.

وی افزود: در سفر دو روزه خود از تعدادی روستاهای مختلف، مراکز مرتبط با بانوان مثل مرکز ناباروری، کارگاه‌های تولید ماسک، کارخانه‌ها و کارگاه‌های کارآفرینی مرتبط با زنان، سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه بانوان بازدید صورت گرفت تا برای گسترش فعالیت در حوزه زنان گام‌های مثبتی برداریم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: هدف اساسی این است که ابتدا محرومیت‌ها کاهش و حذف شود که یکی از شاخص‌های محرومیت نیز زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست است که به دنبال اشتغال‌زایی برای این بانوان هستیم تا با عزت روی پای خود بایستند.

خزعلی عنوان کرد: همچنین در صورت تأمین بودجه بیمه این زنان بدسرپرست و یا بی‌سرپرست را نیز پیگیری می‌کنیم‌؛ امیدوارم بتوانیم از نظر بیمه، کار و مسکن با حمایت‌های در حد توان کاری کنیم که آنها با آرامش به تربیت فرزندان خود بپردازند.