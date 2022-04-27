عیادت وزیر ارشاد از علیرضا برازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل علیرضا برازش، از این حدیث پژوه کشورمان عیادت و در جریان روند درمانی وی قرار گرفت.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی این عیادت در جدیدترین پیام خود در فضای اجتماعی (توئیتر)، نوشت:

«مهندس علیرضا برازش از حدیث پژوهان کم نظیر معاصر است.

توفیق آشنایی نسبتاً طولانی با این شخصیت دوست داشتنی را دارم. علیرغم پشت سر گذاشتن بیماری سخت و تداوم درمان، مفصل در مورد کار جدیدش که در مورد معارف ادعیه است، صحبت کردیم.

افطار هم میهمان ایشان بودیم. سلامتی کامل برایشان آرزومندم.»