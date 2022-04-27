  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۶

عیادت وزیر ارشاد از علیرضا برازش

عیادت وزیر ارشاد از علیرضا برازش

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل علیرضا برازش، از این حدیث پژوه کشور عیادت و در جریان روند درمانی وی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل علیرضا برازش، از این حدیث پژوه کشورمان عیادت و در جریان روند درمانی وی قرار گرفت.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی این عیادت در جدیدترین پیام خود در فضای اجتماعی (توئیتر)، نوشت:

«مهندس علیرضا برازش از حدیث پژوهان کم نظیر معاصر است.

توفیق آشنایی نسبتاً طولانی با این شخصیت دوست داشتنی را دارم. علیرغم پشت سر گذاشتن بیماری سخت و تداوم درمان، مفصل در مورد کار جدیدش که در مورد معارف ادعیه است، صحبت کردیم.

افطار هم میهمان ایشان بودیم. سلامتی کامل برایشان آرزومندم.»

عیادت وزیر ارشاد از علیرضا برازش

کد مطلب 5476587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها