به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دغدغه‌های معیشتی هنرمندان و ماجرای رضا رویگری، گفت: ما دو ساختار در وزارت فرهنگ برای حمایت از پیشکسوتان داریم؛ نخست صندوق اعتباری هنرمندان است که حدود ۹۰ هزار عضو دارد. سه بسته حمایتی در قالب این صندوق از هنرمندان داریم که آخرین بسته آن را قبل از عید فطر به حساب آنها واریز می‌کنیم.

وی تاکید کرد: هزینه بیمه تکمیلی بسیاری از هنرمندان را ما می‌دهیم. بسیاری از بسته‌های حمایتی از هنرمندان را رسانه‌ای نمی‌کنیم، زیرا نمی‌خواهیم عزت نفس آنها دچار خدشه شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما یک ساختاری هم در وزارت فرهنگ برای هنرمندان پیشکسوت داریم که نزدیک به هزار عضو دارد. این هنرمندان، کسانی هستند از درجه یک هنری برخوردار هستند و ما بصورت ماهانه به آنها حقوق ویژه‌ای می‌دهیم. در دیدار اخیر رئیس‌جمهور با هنرمندان برخی اظهار کردند که باید این موضوع تقویت شود که آقای رئیس‌جمهور دستور آن را صادر کردند.

اسماعیلی با اشاره به موضوع مسکن هنرمندان نیز، تاکید کرد: سطح زندگی هنرمندان سطح بالایی است، بنابراین توقعات آنها نیز بالاتر است. ما در ولت شاید نتوانیم همه این توقعات را برآورده کنیم.

وی تصریح کرد: با وزیر راه و شهرسازی تفاهمنامه‌ای امضا خواهیم کرد تا بصورت ویژه از هنرمندان پیشکسوت در حوزه مسکن حمایت کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ماجرای «رضا رویگری» اشاره کرد و گفت: ما سال گذشته در جشنواره تئاتر فجر تقدیر ویژه ای از او کردیم. ما به اختلافات داخلی این عزیران کاری نداریم و باید از آنها حمایت کنیم. بنده روز گذشته مدیرعامل صندوق اعتباری هنر را نزد او فرستادم و مسائل و مشکلات وی را حل خواهیم کرد.

اسماعیلی تاکید کرد: در چند ماه گذشته از بسیاری از هنرمندان حمایت‌های ویژه ای شده است اما ما آنها را رسانه‌ای نکردیم.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص طرح مجلس با عنوان صندوق اقتصاد و هنر، گفت: در جریان این طرح نیستم چراکه فعلا درحد یک ایده است. ما چنین صندوقی داریم و دوستان مجلس کمک کنند تا اعتبارات این صندوق قوی تر شود. امروز هنرمندی نیست که درخواست بدهد و ما او را عضو صندوق اعتباری هنر نکنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما در صندوق اعتباری هنر، فعالان رسانه‌ای و قرآنی را هم عضو کردیم. حدود ۹ هزار فعال قرآنی هم عضو این صندوق هستند.