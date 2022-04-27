خصوصی سازی های اشتباه باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مجید تلخابی در نشست رئیس‌جمهور با اقشار مختلف استان قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: موضوع آب در دشت قزوین یکی از پر اهمیت‌ترین دغدغه‌های استان قزوین است و رسیدگی به دشت قزوین می‌تواند برای کشاورزی این استان بسیار حائز اهمیت باشد.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: با بررسی در استان‌های هم‌جوار، شهرهای حدود ۲۰ هزار نفر به شهرستان تبدیل شده‌اند ولی در قزوین شهرهایی مثل اقبالیه، محمدیه، شال و اسفرورین داریم که ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند ولی بخش هم نیست.

وی ادامه داد: در این شهرها زیرساخت‌ها ضعیف می‌شود و خدمات عمومی کم‌رنگ می‌شود و موجب بروز آسیب‌ها به‌خصوص آسیب اجتماعی می‌شود.

این مسئول اذعان کرد: نکته بعدی اینکه استان قزوین، صنعتی است و واگذاری ناقص شرکت‌ها به بخش‌های خصوصی تولی پرس، مه نخ و یا کنتور سازی که مشکلات در استان ایجاد کرده‌اند و در این واگذاری‌ها بد عمل شده و شرکت‌ها به تعطیلی رسیده‌اند.

تلخابی مطرح کرد: در قزوین در برخی موضوعات مسائل همچون بیمارستان ۷۰۰ تختخواب، راه آهن قزوین به قم و یا مترو هشتگرد به قزوین مطالعه شده اما عملیاتی نشده است و نیاز است برای آنها تصمیم گیری شود.