مبارزه با رژیم صهیونیستی تا آزادسازی قدس ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، احمد المدلل عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در آستانه روز جهانی قدس اعلام کرد که مبارزه با رژیم صهیونیستی تا آزادسازی قدس و مسجدالاقصی ادامه خواهد داشت.

المدلل افزود: روز جهانی قدس حرکت سخاوتمندانه امام خمینی (ره) در جهت تثبیت اینکه آرمان فلسطین موضوع محوری ملت عربی و اسلامی است، بود.

این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین از ایران به دلیل حمایت مستمر از ملت فلسطین و مقاومت برای آزادی قدس و مسجدالاقصی قدردانی کرد.

وی همچنین از ملت عربی و اسلامی خواست که مسئولیت خود را در قبال قدس بپذیرند و افزود: این قدس متعلق به ملت فلسطین نیست، بلکه متعلق به کل ملت اسلامی است.

المدلل خواستار وحدت ملی فلسطینی‌ها برای پیش بردن درگیری با اشغالگران شد.

وی از فلسطین به عنوان مساله اصلی جهان عرب و اسلام نام برد.