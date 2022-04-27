به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با وزیر دفاع چین بر توسعه همکاریهای آموزشی، نظامی و امنیتی نیروهای مسلح ایران و جمهوری خلق چین تأکید کرد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح عصر امروز در حاشیه دیدار با وزیر دفاع جمهوری خلق چین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روابط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در سالهای اخیر رو به توسعه بوده است و تاکنون رزمایشهایی را به طور مشترک در دریای عمان برگزار کردهایم.
سرلشکر باقری افزود: در دیدار امروز با وزیر محترم دفاع چین توافق شد تا در حوزه برگزاری رزمایشها، تبادل تجربیات، مباحث آموزشی و سایر زمینههای مشترک میان نیروهای مسلح دو کشور همکاریهای دوجانبه توسعه یابد تا بتوانیم امنیت بهتری را برای مناطق تحت حاکمیت هر دو کشور تأمین کنیم.
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