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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۲۲

سرلشکر باقری تأکید کرد؛

توافق ایران و چین برای توسعه همکاری‌ها در حوزه برگزاری رزمایش‌ها

توافق ایران و چین برای توسعه همکاری‌ها در حوزه برگزاری رزمایش‌ها

رئیس ستادکل نیروهای مسلح از توافق ایران و چین برای توسعه همکاری‌ها در حوزه برگزاری رزمایش‌ها و همین طور تبادل تجربیات و مباحث آموزشی توافق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با وزیر دفاع چین بر توسعه همکاری‌های آموزشی، نظامی و امنیتی نیروهای مسلح ایران و جمهوری خلق چین تأکید کرد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح عصر امروز در حاشیه دیدار با وزیر دفاع جمهوری خلق چین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روابط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در سال‌های اخیر رو به توسعه بوده است و تاکنون رزمایش‌هایی را به طور مشترک در دریای عمان برگزار کرده‌ایم.

سرلشکر باقری افزود: در دیدار امروز با وزیر محترم دفاع چین توافق شد تا در حوزه برگزاری رزمایش‌ها، تبادل تجربیات، مباحث آموزشی و سایر زمینه‌های مشترک میان نیروهای مسلح دو کشور همکاری‌های دوجانبه توسعه یابد تا بتوانیم امنیت بهتری را برای مناطق تحت حاکمیت هر دو کشور تأمین کنیم.

کد مطلب 5477115

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