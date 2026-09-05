۴ هزار گروه جهادی در فارس؛ روایت ماندگار «مردم برای مردم»

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزهایی که بحرانها یکی پس از دیگری میتوانند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهند، آنچه بیش از همیشه اهمیت پیدا میکند، فقط امکانات و ظرفیتهای رسمی نیست؛ گاهی یک گروه کوچک از مردم، یک جمع داوطلب، چند جوان یا حتی یک فرد میتواند در سختترین لحظات، بخشی از بار مشکلات دیگری را بر دوش بکشد.
این همان نقطهای است که «فرهنگ جهادی» خود را نشان میدهد؛ فرهنگی که خدمت را نه به عنوان یک وظیفه اداری، بلکه به عنوان یک مسئولیت انسانی و اجتماعی تعریف میکند.
حرکتهای جهادی در ایران سابقهای طولانی دارد؛ از حضور نیروهای مردمی در کنار آسیبدیدگان حوادث و محرومان در سالهای پیش از انقلاب تا شکلگیری جهاد سازندگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سپس توسعه این جریان در قالب بسیج سازندگی. در تمام این سالها، یک اصل ثابت مانده است؛ مردم برای حل مشکلات مردم وارد میدان شوند.
این فرهنگ در سالهای گذشته و در بزنگاههای مختلف، از زلزله و سیل گرفته تا کرونا و دیگر بحرانها، خود را نشان داده است.
جهادگران گاه با ابزار و امکانات حرفهای و گاه تنها با توان، تخصص، وقت و حتی داشتههای شخصی خود به میدان آمدهاند تا بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهند؛ حضوری که نشان میدهد محرومیتزدایی و امدادرسانی تنها در چارچوب دستگاههای رسمی خلاصه نمیشود.
استان فارس نیز یکی از عرصههای گسترده فعالیت این گروههاست؛ جایی که هزاران گروه جهادی در حوزههایی از عمرانی و درمانی گرفته تا آموزش، فرهنگ، معیشت و خدمات اجتماعی فعالیت میکنند.
امروز دیگر «جهاد» صرفاً به معنای حضور چندروزه در یک اردوی خدمترسانی نیست، بلکه به جریانی مستمر تبدیل شده که میتواند در طول سال و متناسب با هر نیاز، شکل تازهای از خدمت را تجربه کند.
در همین راستا روز ملی حرکتهای جهادی و امداد مردمی، فرصتی است برای بازخوانی همین فرهنگ؛ فرهنگی که از دل همدلی مردم شکل گرفته و در گذر زمان، از یک حرکت خودجوش به ظرفیتی گسترده برای خدمترسانی تبدیل شده است؛ ظرفیتی که در فارس، روایت آن با حضور حدود ۴ هزار گروه جهادی ادامه دارد.
حرکتهای جهادی؛ نماد همدلی و مسئولیت اجتماعی
علیاکبر طحان، رئیس سازمان بسیج سازندگی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز ملی حرکتهای جهادی و امداد مردمی، گفت: این روز یادآور یکی از جلوههای ماندگار همدلی، ایثار و حضور مردم در کنار یکدیگر برای یاریرسانی به همنوعان است.
وی افزود: روز ملی حرکتهای جهادی و امداد مردمی، پیوند عمیق مردم، خدمت و مسئولیت اجتماعی را در حافظه تاریخی ملت ایران یادآوری میکند و نشاندهنده ظرفیت ارزشمند جامعه برای حضور در عرصههای مختلف خدمترسانی است.
«مردم برای مردم»؛ الگوی حل مسائل کشور
طحان با بیان اینکه حرکتهای جهادی تبلور «مردم برای مردم» است، گفت: حرکتهای جهادی تجلی اعتماد به ظرفیتهای مردمی برای حل مسائل کشور به شمار میرود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس ادامه داد: این ظرفیت هرگاه با سازماندهی، برنامهریزی و حمایت مناسب همراه شود، میتواند منشأ تحولات ماندگار و زمینهساز پیشرفت و عدالت در جامعه باشد.
وی تأکید کرد: تقویت حرکتهای جهادی و فراهم کردن بستر حضور و مشارکت مردم در عرصههای مختلف، میتواند ظرفیتهای اجتماعی را برای حل مسائل و خدمترسانی مؤثرتر به کار گیرد.
جهاد سازندگی؛ آغازگر خدمترسانی سازمانیافته به مناطق محروم
میثم فضل الله پور، مسئول حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی فارس در گفتگو با خبرنگار با اشاره به حرکتهای جهادی در استان گفت: سابقه حرکتهای جهادی در کشور به سالهای پیش از انقلاب اسلامی بازمیگردد و یکی از نمونههای شاخص آن حضور رهبر معظم انقلاب در مناطق زلزلهزده فردوس و خدمترسانی به مردم آسیبدیده این منطقه است.
وی افزود: در آن مقطع، پس از وقوع زلزله فردوس، خدمات مناسبی به مردم ارائه نشده بود و جمعی از نیروهای مذهبی و مؤمن از مشهد با حضور در منطقه، اقدام به سازماندهی کمکها و خدمترسانی به مردم زلزلهزده کردند.
مسئول حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی فارس ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سال ۱۳۵۸، گروههایی از جوانان بهویژه دانشجویان به صورت خودجوش برای خدمترسانی به مناطق محروم وارد میدان شدند و به دنبال آن، امام خمینی(ره) فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند.
فضل الله پور با بیان اینکه جهاد سازندگی حدود یک دهه به مناطق محروم خدمترسانی کرد، گفت: در این دوره اقدامات مختلفی در حوزههای آب، برق، بهداشت، راه، مخابرات و زیرساختهای مورد نیاز مناطق محروم انجام شد.
وی اضافه کرد: متأسفانه در ادامه و با تغییر دولتها، جهاد سازندگی با نگاههای سیاسی و مدیریتی خاص از ساختار خدمترسانی به محرومان خارج و به یک وزارتخانه تبدیل شد، اما در دهه ۷۰ با تدبیر رهبر معظم انقلاب، این ظرفیت در قالب بسیج سازندگی احیا شد.
فعالیت ۴ هزار گروه جهادی در فارس
مسئول حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی فارس با اشاره به توسعه فعالیت گروههای جهادی در سالهای اخیر بیان کرد: امروز حدود ۴ هزار گروه جهادی در استان فارس فعال هستند و در عرصههای مختلف به مردم و بهویژه اقشار محروم و کمبرخوردار خدمترسانی میکنند.
وی عرصههای بهداشت و درمان، عمرانی، خدمات مؤمنانه، فرهنگی، تربیتی، تحصیلی و حقوقی را از جمله حوزههای فعالیت گروههای جهادی عنوان کرد و گفت: گروههای جهادی متناسب با توانمندی خود در عرصههای مختلف وارد میدان میشوند و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه میکنند.
فضل الله پور افزود: در گذشته عمده فعالیتها در قالب اردوهای جهادی و بیشتر در تابستان، ایام نوروز و تعطیلات انجام میشد، اما امروز مفهوم «خدمات جهادی» نیز در کنار اردوهای جهادی شکل گرفته است.
خدمت جهادی دیگر محدود به برگزاری اردو نیست
وی با بیان اینکه فعالیت جهادی امروز فراتر از برگزاری اردوهای جهادی است، گفت: یک گروه جهادی ممکن است بدون برگزاری اردو، در طول سال خدمات مختلفی را به افراد نیازمند ارائه کند؛ از توزیع بستههای معیشتی و ارائه مشاوره گرفته تا تأمین لوازمالتحریر، خدمات بهداشتی و درمانی، مشاوره حقوقی، ساختوساز و کمکهای مالی.
مسئول حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی فارس تأکید کرد: این خدمات نشان میدهد که گروههای جهادی علاوه بر اردوهای جهادی، به صورت مستمر و بدون منت در مسیر خدمترسانی به محرومان فعالیت میکنند.
فضل الله پور با اشاره به نقش گروههای جهادی در حوادث و بحرانهای سالهای اخیر گفت: در سالهای گذشته و در حوادث مختلف، هرجا کشور با یک نیاز جدی مواجه بوده، گروههای جهادی و جهادگران در میدان حضور داشتهاند.
وی به زلزله کرمانشاه و سرپلذهاب در سال ۱۳۹۶، سیل سراسری سال ۱۳۹۸ و دوران شیوع کرونا اشاره کرد و افزود: در این حوادث، بخش قابل توجهی از مشکلات و نیازهای مردم با حضور گروههای جهادی کاهش یافت و جهادگران در کنار مردم و دستگاههای مسئول به خدمترسانی پرداختند.
تداوم خدمترسانی جهادی در جنگ و شرایط سخت
مسئول حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی فارس با اشاره به اجرای رزمایشها و طرحهای کمک مؤمنانه در سالهای اخیر گفت: در دوران کرونا، خدمات مؤمنانه و توزیع بستههای معیشتی با حضور گروههای جهادی شکل گرفت و این حرکت همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در جریان جنگ و شرایط سختی که کشور با آن مواجه شد نیز گروههای جهادی در میدان حضور داشتند و علاوه بر فعالیتهای مختلف، در پشتیبانی از رزمندگان و یگانها اقدامات قابل توجهی انجام دادند.
جهادگران از زندگی خود برای خدمت به محرومان هزینه میکنند
فضل الله پور با تأکید بر روحیه ایثار و فداکاری جهادگران اظهار کرد: در گروههای جهادی افرادی حضور دارند که از وقت، زندگی، توان و حتی درآمد شخصی خود برای خدمت به محرومان هزینه میکنند.
وی ادامه داد: حتی گروههایی داشتهایم که برای کمک به افراد محروم، بخشی از وسایل زندگی خود را فروخته و هزینه آن را صرف خدمترسانی کردهاند؛ این موضوع نشاندهنده عمق روحیه جهادی و خدمت بیمزد و منت در میان جهادگران است.
مسئول حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی فارس در پایان گفت: روز حرکتهای جهادی، یادآور مسیری است که از سالهای پیش از انقلاب آغاز شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شکلگیری جهاد سازندگی و سپس بسیج سازندگی ادامه پیدا کرد و امروز نیز با حضور هزاران گروه جهادی در سراسر کشور و حدود ۴ هزار گروه در استان فارس دنبال میشود.
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