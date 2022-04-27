سجادی: فینال جام حذفی نشان داد فوتبال ایران به بلوغ رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید سجادی پس از تماشای دیدار فینال جام حذفی گفت: این قهرمانی مبارک مردم خوب مازندران باشد. به تیم آلومینیوم و مردم اراک هم تبریک می گویم. این بازی از کیفیت بالایی برخوردار بود و خوشحالم که فوتبال ایران به بلوغی رسیده است که دو تیم شهرستانی چنین فوتبال زیبایی را به نمایش می گذارند.

وی در مورد تکمیل ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر گفت: طبق قولی که مسئولان داده اند شبانه روزی کارهای تکمیل این ورزشگاه در حال پیگیری است. به نظر من این شهر به جز استادیوم شهید وطنی به یک ورزشگاه جدید هم نیاز دارد.

حمید سجادی ادامه داد: شایسته مردم مازندران این است که یک ورزشگاه استاندارد درست کنیم و به مردم این خطه هدیه دهیم. طبق دستور رئیس جمهور ورزشگاه شهید وطنی به زودی تکمیل خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان تاکید کرد: امیدوارم نساجی مازندران نماینده شایسته ای برای فوتبال ایران در آسیا باشد.