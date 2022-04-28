هشدار زرد گرد و خاک در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳ مورخ هفتم اردیبهشت ماه جاری مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک، بالا بودن ضرایب ناپایداری و وقوع همرفت سبب خیزش گرد و خاک ناشی از آن، مورد انتظار عنوان شده که زمان شروع آن از اواسط پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه جاری و زمان پایان آن اوایل روز شنبه دهم اردیبهشت ماه پیش بینی شده است.

بر اساس این اطلاعیه غرب، جنوب، جنوب غرب و مرکز خوزستان به عنوان منطقه اثر رخداد گرد و خاک اعلام شده که با مخاطراتی همچون کاهش دید افقی و کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک همراه است.

در این اطلاعیه به بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان توصیه شده از تردد غیر ضروری خودداری کنند و مسئولان دستگاه‌های مربوطه نیز تمهیدات لازم را به کار گیرند.

دستور به ابلاغ هشدار مذکور به اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و سایر دستگاه‌های مرتبط شهرستان در راستای حفظ آمادگی کامل، تداوم آماده باش و اتخاذ تمهیدات لازم و انجام اقدامات موردنیاز برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی از دیگر موارد این اطلاعیه است.