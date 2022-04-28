بیانیه مجمع ملی کانون های فرهنگی تبلیغی به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه بیانیه روز قدس دبیرخانه مجمع ملی کانون‌های فرهنگی تبلیغی کشور مستقر در مازندران با گرامیداشت روز جهانی قدس آمده است: امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران با نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس، نشان داد انقلاب اسلامی نه تنها برای ایران بلکه شروعی برای صدور انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی تمدن اسلامی جهانی است و مسلمانان همواره اولین قبله خود را چون گنج گران‌بها حفظ خواهند کرد تا این پرچم را به دست مهدی فاطمه برسانند.

در این بیانیه تصریح شده است: بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی در دومین گام این انقلاب اکنون امام خامنه‌ای خلف صالح آن امام سفر کرده، حکم جهاد تبیین را صادر کرده‌اند.

همچنین آمده است: هم‌اکنون زمان آن فرا رسیده است که به شیوه رسول خاتم (ص) تبیین و روشن‌گری را در پهنه‌ی جهان بیش از پیش گسترش دهیم و زمینه ظهور را فراهم سازیم و مانند امیرالمومنین (ع) در گستره جاودان تاریخ فریادمان را طنین‌انداز کرده، لبیک بگوییم که ما همان قوم برانگیخته‌ای هستیم که از سر تکلیف و شیدایی و اشتیاق در پیکار با دشمن از پای فرو نخواهیم نشست زیرا بی‌شک دفاع از حقوق مظلوم جامه‌ی عمل پوشاندن به پیمان جوان‌مردی رسول خدا (ص) است.

در ادامه آورده شده است: فلسطین مظلوم نماد مظلومین جهان اسلام و اسرائیل و هم‌پیمانانش، دشمنان جنایتکار و خون‌آشام هستند. اینک به تاسی از حضرت امیرالمومنین (ع) و یاران با وفایش در طول تاریخ، چون شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و سردار با صلابت جهان اسلام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز این روز را گرامی داشته و تجدید پیمان می‌کنیم.

مجمع ملی کانون‌های فرهنگی تبلیغی کشور با حضور در صحنه حق علیه باطل ضمن دفاع از جامعه جهانی مسلمانان به خصوص دفاع از مسلمانان مظلوم کشور فلسطین به جامعه جهانی اعلام می‌دارد: در عرصه جهاد تبیین پیشتاز بوده و به فرموده امام راحل عظیم‌الشان تا نابودی غده سرطانی اسرائیل جنایتکار از پای نخواهیم نشست وبه تمامی مسلمانان جهان اعلام می‌داریم که راه رستگاری و سربلندی جهان در پیروی از مقام معظم رهبری است واز تمامی نهادها و تشکل‌های مردمی جهان می‌خواهیم هم‌پیمان و لبیک‌گویان دست در دست هم دهیم تا بتوانیم به آرمان‌های انقلاب اسلامی جامع عمل بپوشانیم.

همچنین به اسرائیل و هم پیمانان جنایتکارش از آل سعود خائن، اجانب منطقه‌ای تا شیطان بزرگ و… هشدار می‌دهیم انتقام سخت پابرجاست و توسط یک نهاد یا ارگان نخواهد بود بلکه به دست مسلمانان جهان این نصرت الهی انجام خواهد پذیرفت.